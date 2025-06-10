吳靜怡踢館翻車遭綠圍剿　徐巧芯抱不平：說真心話竟就被出征

▲國民黨立委徐巧芯替Grace抱不平。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前在選區舉辦反罷免活動，政治評論員吳靜怡以里民身分參加並自告奮勇上台辯論，最後對徐巧芯的問政與適任給予肯定，慘遭青鳥圍剿，讓她在政論節目落淚，自稱「被設局、被霸凌」。徐巧芯今（10日）替吳靜怡抱不平，「她只是說出了她真心話，竟然就要被青鳥出征、綠營切割，真的沒道理！」

徐巧芯感嘆，吳靜怡當天來到座談會現場，所有民眾都是鼓掌歡迎，不會因為立場不同就不支持來參加，也上台讓吳靜怡表達意見，「感謝她對我的政見支持，不管是普發現金還是軍人加薪法案，經過我們的討論，讓大家都知道罷免團體的罷免理由根本不充分。」

徐巧芯說，吳靜怡因為支持徐巧芯就受到綠營無情對待，自己覺得很遺憾，「吳靜怡說出了她真心話竟然就要被青鳥出征，真的很沒道理啊！她有表達真實話語的權利，但若不跟著綠媒起舞，不說自己被霸凌很緊張，就要被綠營切割。」徐巧芯強調，自己真的很替吳靜怡抱不平，吳今天有勇氣來參加說明會，大家也讓她上台表達意見，這都是理性的交流溝通。

吳靜怡日前參與徐巧芯反罷免說明會，在現場徐巧芯邀請吳靜怡上台說明「為什麼認為我不適任」，吳靜怡卻脫口「我從來沒有說徐巧芯不適任」，針對徐巧芯詢問「當立委是哪裡做的不好了」吳靜怡又回說，「徐巧芯確實都有問政...」相關言論引爆綠營支持者怒火。

吳靜怡後續雖自稱是遭到設局，淚灑政論節目，強調自己只是普通里民，當天本來就是要去聽政策說明會，不是要踢館，並指場子是徐巧芯預設好的，當時自己是1個人、對方有70幾個人，因為那是徐巧芯的場子，自己尊重對方，卻被冠上「罷團領袖」的頭銜。

