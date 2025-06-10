中共中央政治局開除二十屆候補委員朱芝松黨籍　涉貪圖利工程落馬

▲中共二十屆中央候補委員，上海前市委常委、浦東新區書記朱芝松被雙開。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

中共二十屆中央候補委員，前上海市委常委、浦東新區書記朱芝松2024年11月於任上遭查，疑似涉入多項貪污收賄案件，由大陸中紀委國監委帶走調查。經大陸中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予朱芝松開除黨籍處分，由大陸國家監委給予其開除公職處分並終止其二十大代表、上海市第十二次黨代會代表、上海市浦東新區第五次黨代會代表資格。

《新京報》報導，朱芝松嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

調查結果顯示，朱芝松喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期接受可能影響公正執行公務的宴請，由他人支付應由個人支付的費用；組織原則缺失，不如實報告個人有關事項，在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；廉潔底線失守，利用職權或者職務上的影響為親屬謀取利益，違規收受禮品禮金和消費卡；違規決定降低國有土地使用權出讓價格，違規干預和插手工程項目承包；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

根據調查結果，朱芝松遭雙開（開除黨籍、公職）的最高行政處分，並等待司法處置。公開資訊顯示，朱芝松生於1969年2月，1989年畢業於哈爾濱工業大學，歷任上海航天局局長助理、副局長等職，2008年出任上海航天局局長，是一名航太科技工業的專業人才。

直至2019年，朱芝松官升上海市政府副秘書長兼中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會常務副主任，洋山保稅港區管理委員會主任，協助副市長聯繫中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區建設等工作。2021年，任上海市委常委，浦東新區區委書記至被查落馬。