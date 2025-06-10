反制稀土新招！美國限制「這原料」出口　中國石化業陷危機

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反制稀土新招！美國限制乙烷出口　中國石化業陷危機

▲▼殼牌（Shell ）位於美國賓州的乙烷裂解工廠（Shell Ethane Cracker Plant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲殼牌（Shell ）位於美國賓州的乙烷裂解工廠（Shell Ethane Cracker Plant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰持續，而美國政府近日針對中國高度依賴的石化原料「乙烷」（Ethane）出招，要求出口商申請額外許可，並傳出有業者已被拒發出口至中國的貨運執照。分析指出，這一舉措恐將動搖中方數十億美元打造的石化產業鏈，美方意圖明確，要用中國「無法輕易取代」的資源當作談判籌碼。

根據《彭博社》報導，美國商務部已通知「企業產品夥伴公司」（Enterprise Products Partners LP），擬暫緩批准三批運往中國的乙烷貨運執照，並將要求所有出口商提報相關申請。

商務部給出的理由是，像乙烷這類石化產品有可能會被轉為軍事用途。他們援引的是中國對稀土等「雙用途物資」（dual-use items）設限時常見的邏輯，等於是用同樣的方式反制中國。

乙烷會被轉化為乙烯（ethylene），進一步製成塑膠原料。美國在今年前四個月的供應量遠遠超過其他國家，是壓倒性的最大來源。

▲▼ 中國稀土出口管制衝擊全球汽車供應鏈，圖為中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

▲中國連雲港工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

這場貿易戰讓外界注意到，美中其實在某些原物料上彼此依賴，而雙方如今也正試圖把這些依賴轉化為談判槓桿。在這個案例中，美國是全球最大的乙烷生產國，而中國則是最大的進口國。

能源分析機構East Daley Analytics資深分析師倫頓（Julian Renton）直言，「乙烷現在不只是頁岩氣的副產品，而是一種地緣政治武器。中國花了好幾十億美元，蓋了一堆依賴美國乙烷的基礎設施，而現在華府開始質疑，這些投資是否還值得繼續獲利。」

事實上，美中在乙烷供應鏈上的合作已建立多年，美企如Energy Transfer LP早在2018年就與中方合資，在美國墨西哥灣岸打造出口碼頭，專供中國使用。

雙方的運輸體系高度專業化，包括全球僅有約30艘、專門承運乙烷的「超大型乙烷運輸船」（VLECs），航線固定、調度彈性極低。目前已有運輸船停泊在美國海岸，因無出口許可而無法啟航。

倫頓指出，這將衝擊整個橫跨數十年的商業規劃周期，不只是暫停幾批貨這麼簡單，而是動搖雙邊長期信賴的能源合作關係。

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