美中談判聚焦稀土！川普稱「收到好消息」　未鬆口解除晶片管制

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中高層經貿談判再度啟動，雙方9日於倫敦展開新一輪會晤，美國總統川普（Donald Trump）在白宮親自對外表示，他收到的消息都很正面，展現對談判進展的審慎樂觀。

根據《彭博社》報導，首日談判在英國蘭卡斯特宮（Lancaster House）舉行，川普9日在白宮向記者表示．「我們跟中國的情況不錯，雖然中國不好搞，但我目前收到的都是正面的消息。」

美方代表團由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也參與其中，中方則由國務院副總理何立峰領隊，雙方將於當地時間10日上午10時繼續進行第二天會談。

▲中方談判由國務院副總理何立峰領軍，美方由財政部長貝森特代表。（圖／路透社）



貝森特在倫敦向媒體表示，這次是場「很不錯的會議」，盧特尼克也稱這場會談「很有成果」；中國方面，何立峰會後未對媒體發表任何評論便離開現場。

美方此次釋出善意，暗示若中方願意放寬對稀土出口的限制，美方也可能解除部分科技產品出口管制。稀土是製造能源、國防與科技產品不可或缺的關鍵材料，像是智慧型手機、戰鬥機、核反應器棒等都仰賴稀土，而中國的稀土產量佔了全球近七成。

知情人士指出，川普政府正考慮取消近期針對晶片設計軟體、噴射引擎零件、化學品以及核子材料等項目的出口限制；這些措施多數是在過去幾週內美中關係緊張升溫時實施的。

至於是否真的會解除出口管制，川普則態度保留回應，「我們再看看，中國這些年一直在佔美國便宜，我們是希望能讓中國更加開放。」

白宮國家經濟委員會（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）9日接受CNBC訪問時表示，川普政府期望在倫敦會談「握手之後」，美方會放寬出口管制，而中國也會釋出大量稀土。

哈塞特的談話算是目前為止，美方釋出最大讓步的訊號。不過他也強調，美國不會鬆綁針對輝達（Nvidia）最高階AI晶片的出口限制，他特別指出像NVIDIA H20這類用於訓練人工智慧服務的晶片，仍會受到限制，「我們討論的是其他重要但相對次一階的半導體。」