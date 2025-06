快訊／加州州長：川普將「加派2000國民兵」進洛杉磯

▲川普下令國民警衛隊(National Guard)部署洛杉磯。(圖/路透)



美國加州州長紐森(Gavin Newsom)證實,總統川普(Donald Trump)將再度調派2000名國民兵前往洛杉磯;紐森痛批,此舉只是為了滿足川普的自尊心。此外,洛杉磯警察局指出,目前警方尚未接到任何關於海軍陸戰隊部署的正式通知。

紐森9日在社群網站發文指出.他接獲通知,川普又要再派遣2000名國民警衛隊(National Guard)成員到洛杉磯,但實際上當天的抗議活動完全是和平的,沒有發生重大衝突,「前一批2000人呢?沒水、沒糧,只部署了大約300人,其餘都被困在聯邦大樓裡沒接到命令。」

紐森痛批,「這根本不是為了公共安全,而是為了滿足一位危險總統的自尊心。這樣的行為魯莽、毫無意義,也對我們的部隊極其不敬。」

除此之外,川普稍早指出,他已正式下令調派700名海軍陸戰隊員進駐當地,與早前部署的2100名國民兵組成第51特遣隊(Task Force 51),不過洛杉磯警察局(LAPD)局長麥克唐納(Jim McDonnell)發表聲明指出,警方尚未接到任何正式通知。

麥克唐納表示,若700名海軍陸戰隊員直接現身街頭,可能反而讓警方因應聯邦移民突襲行動引發的抗議活動變得更棘手,「在缺乏清楚協調的情況下,聯邦軍隊進駐洛杉磯,對我們這些負責維護城市安全的人而言,會帶來重大的後勤和作業挑戰。」

