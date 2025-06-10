快訊／加州州長：川普將「加派2000國民兵」進洛杉磯

▲川普下令國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）證實，總統川普（Donald Trump）將再度調派2000名國民兵前往洛杉磯；紐森痛批，此舉只是為了滿足川普的自尊心。此外，洛杉磯警察局指出，目前警方尚未接到任何關於海軍陸戰隊部署的正式通知。

紐森9日在社群網站發文指出．他接獲通知，川普又要再派遣2000名國民警衛隊（National Guard）成員到洛杉磯，但實際上當天的抗議活動完全是和平的，沒有發生重大衝突，「前一批2000人呢？沒水、沒糧，只部署了大約300人，其餘都被困在聯邦大樓裡沒接到命令。」

▲美國加州州長紐森（Gavin Newsom）。（圖／路透）



紐森痛批，「這根本不是為了公共安全，而是為了滿足一位危險總統的自尊心。這樣的行為魯莽、毫無意義，也對我們的部隊極其不敬。」

除此之外，川普稍早指出，他已正式下令調派700名海軍陸戰隊員進駐當地，與早前部署的2100名國民兵組成第51特遣隊（Task Force 51），不過洛杉磯警察局（LAPD）局長麥克唐納（Jim McDonnell）發表聲明指出，警方尚未接到任何正式通知。

麥克唐納表示，若700名海軍陸戰隊員直接現身街頭，可能反而讓警方因應聯邦移民突襲行動引發的抗議活動變得更棘手，「在缺乏清楚協調的情況下，聯邦軍隊進駐洛杉磯，對我們這些負責維護城市安全的人而言，會帶來重大的後勤和作業挑戰。」