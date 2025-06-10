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16月大男嬰誤吞鈕扣電池！　2年來復健如「折磨」揭警世血淚史

16月大男嬰誤吞鈕扣電池！媽急送醫　2年來復健如「折磨」揭警世血淚史

▲美國16個月大男嬰誤吞鈕扣電池，媽媽將血淚歷程分享到TikTok，喚醒家長重視家中隱藏危機。（圖／Kasey Allen提供）

圖文／CTWANT

美國一名媽媽透過社群媒體分享親身經歷，提醒家長小心家中電子用品的「鈕扣電池」殺機。去年10月，她的16個月大的兒子意外吞下遙控器裡的鈕扣電池，緊急送醫後展開漫長且痛苦的復健之路。至今近兩年，艾倫坦言：「這段過程簡直是一場折磨。」

16月大男嬰誤吞鈕扣電池！媽急送醫　2年來復健如「折磨」揭警世血淚史

▲美國16個月大男嬰誤吞鈕扣電池，媽媽將血淚歷程分享到TikTok，喚醒家長重視家中隱藏危機。（圖／Kasey Allen提供）

根據《People》報導，事發當天，凱西艾倫（Kasey Allen）在露營車內打掃，三名孩子就在附近玩耍。她未察覺16個月大的兒子阿薩（Asa）將備用攝影鏡頭的遙控器電池誤吞，約20分鐘後，孩子出現口水增多、臉色潮紅、哭鬧不止，隨後開始咳出黑色碎屑，才驚覺異狀，緊急送醫檢查。

從X光顯示，阿薩食道內卡了一顆鈕扣電池，電池一旦卡住喉嚨，唾液會觸發電流，短時間內就可能導致嚴重灼傷，若未及時處理恐引發食道灼傷、穿孔，甚至致命，根據費城兒童醫院資料，美國每年約有3500起鈕扣電池誤吞事件。

阿薩後續歷經漫長治療，數週僅能靠靜脈營養維持，長達18個月反覆就醫、接受多達27次食道擴張手術，過程痛苦。所幸阿薩透過新醫師治療後效果顯著，阿薩食道未留疤，目前已能自行進食，恢復良好。艾倫也將這段經歷分享到TikTok平台，相關影片超過550萬次觀看，希望喚起更多家長的警覺。

她提醒家長，家中所有含鈕扣電池的電子用品務必鎖緊電池倉螺絲，防範孩童誤吞，並學會辨識電池誤吞後的徵兆。若懷疑孩子吞入鈕扣電池，可緊急餵食蜂蜜延緩腐蝕，爭取黃金救援時間。艾倫也鼓勵同樣面臨類似困境的家長，「勇敢為孩子發聲，找到支持力量，別放棄希望。」

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