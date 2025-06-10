川普「動機政治化」　傳大幅削減加州聯邦撥款

▲美國總統川普。（圖／達志影像／newscom）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普政府傳出計劃大幅削減對加州的聯邦撥款，作為本月初啟動預算制裁行動的一環，引發地方政府與國會民主黨人強烈反彈。CNN報導指出，白宮準備取消對加州教育與醫療等大筆資金支持，可能波及加州大學體系、K-12公立教育與低收入醫療補助計畫。

加州州長紐森（Gavin Newsom）6日在社群平台X上標註川普帳號（@realDonaldTrump）發文，強調加州每年繳納聯邦稅款比收到的撥款多出超過800億美元，質疑這種不對等的安排是否應該結束。

白宮發言人德薩（Kush Desai）證實，川普政府反對聯邦資金資助加州的自由派政策，但尚未做出最終決定。他強調，「任何針對行動的說法都屬臆測。」

國會名譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，正與州及地方政府合作因應可能發生的聯邦制裁，承諾會全力反擊。民主黨籍眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）則批評川普動機政治化，強調若真有削減撥款行動，勢必進入司法程序。

過去川普曾多次威脅撤除對加州的撥款，包括取消高鐵預算、反對加州允許跨性別女孩參賽的規定。加州參議員威善高（Scott Wiener）則指出，川普政府3月已針對加大校園反猶爭議展開調查，現在更擴大動作，令人憂心。