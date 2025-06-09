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竹市「2025反詐視界」全國影片徵件開跑　總獎金64萬元

▲結合影像傳遞的力量以創新形式宣導反詐觀念，推廣全民防詐意識（圖／新竹市政府提供）

▲結合影像傳遞的力量以創新形式宣導反詐觀念，推廣全民防詐意識（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(9)日於新竹市影像博物館放映大廳舉辦「2025反詐視界─全國影片競賽」徵件啟動記者會，結合影像傳遞的力量以創新形式宣導反詐觀念，推廣全民防詐意識。新竹市代理市長邱臣遠親自出席，宣布徵求具備創意與技術的「賞金獵人」，一同投入反詐影片的創作，期盼透過影像的感染力，喚起更多人對詐騙手法的警覺與認識。競賽總獎金高達新台幣64萬元，共計54名獎項，即日起正式開跑，歡迎全國對影像創作有熱忱的民眾踴躍參與，用鏡頭說故事，為打造無詐家園貢獻一份心力。

邱臣遠表示，近年來詐騙案件層出不窮，市民防詐意識亟需提升，市府積極將文化發展與治安維護結合，舉辦全國性反詐主題影片競賽，以創意手法推廣正確觀念。同時持續落實市長高虹安「美感新竹」政策，積極爭取中央補助推動文化發展，自113年11月起，陸續投入近3,500萬元預算，對新竹市影像博物館放映大廳硬體設備進行全面升級，提供嶄新、舒適的文教空間。

防詐觀念的建立在青少年族群極為重要，中輟生與年輕學生往往因缺乏警覺心與法律知識，成為詐騙集團鎖定的對象。許多看似日常的網路行為，其實都可能已被不法份子藉由大數據分析，精準設下陷阱。從線上賭博的甜頭誘導，到借貸融資的深陷泥淖，最終甚至造成家庭破裂、生活崩毀。有鑑於此，市府發起此次的反詐影片徵獎活動，希望以影像創作為媒介，讓更多人，尤其是年輕世代能從參與中了解詐騙的運作方式、潛在風險與社會影響，讓每一位市民主動建立數位公民意識，使影像成為傳遞警訊的力量。

邱臣遠說，此次活動由文化局及警察局攜手合作，展現市府打詐決心，鼓勵全民透過影像創作，共同「識詐、防詐、拒詐」。徵件競賽獲獎作品，未來也將在影像博物館進行公開放映，以文化的力量一同守護社會治安，期盼透過此次的反詐徵件活動，讓反詐觀念深入人心，並提供民眾一個展現自我，透過鏡頭參與公共議題，為打造安全、安心的宜居城市共同努力。

文化局表示，「2025反詐視界─全國影片競賽」以「全民反詐」為主軸，鼓勵民眾透過影像揭露詐騙手法、喚起社會警覺。徵件內容不限創作手法與形式，無論是劇情演繹、動畫創作或紀實呈現，皆歡迎投稿參賽，盼激發更多具啟發性與影響力的反詐作品。此外，本次活動也特別串聯全國各大專院校影片創作相關科系一起參與，讓反詐教育從青年世代開始向下扎根，強化校園中的反詐意識培育，進一步擴大宣導效益，攜手打造無詐的安全社會。

文化局說明，此次競賽分為短片組（3至5分鐘）與短影音組（30至60秒）兩大類別，總獎金高達新台幣64萬元，廣邀各界創作者一同參與。比賽特別設置「新竹特別獎」，鼓勵作品融入在地文化元素，展現地方特色；同時也設有「網路人氣獎」，由網友票選出最具共鳴的作品，預計總共頒發54個獎項，讓更多優秀創作有機會被看見。得獎作品除了於新竹市影像博物館公開放映外，未來更有機會在市府打詐相關宣傳平台同步曝光，透過多元通路擴大宣傳力道，讓反詐創作進入大眾視野，發揮長效影響力，成為社會教育的重要媒介。

文化局補充，今日記者會現場新竹市吉祥物「皮卡」、「風寶」也和「種子特派員」驚喜現身，號召民眾一起啟動「反詐視界全國影片競賽」，象徵新竹市結合文化創意與公共安全，與全民參與共同打造反詐新視界。活動即日起開放報名，徵件至114年10月3日止，凡具創作熱情之民眾皆可參加，不限年齡、背景與國籍。新竹市政府誠摯邀請全國創作者、學生團體與社會大眾共同參與，用鏡頭守護社會安全，向詐騙說「不」。詳情請上「反詐視界全國影片競賽」官網查詢，或洽詢專線02-2706-0323賽務客服。

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