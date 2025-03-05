2025新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」　三麗鷗Sanrio明星登場

▲今年活動以「飛翔樂園」為主題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2025新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」將於4月3日至4月6日於新竹公園熱鬧登場，今年活動以「飛翔樂園」為主題，打造夢幻的飛行冒險世界，讓孩子們盡情探索與想像。新竹市文化局表示，此次特別與國際級IP三麗鷗Sanrio家族的Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子與大耳狗喜拿五位人氣明星合作，除了將IP結合主視覺進行「飛翔樂園」的意象設計外，還有超吸睛的三麗鷗Sanrio家族明星大型藝術裝置，歡迎大小朋友來到新竹市兒童遊藝節一同共度難忘的兒童節假期。



新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市是個夢想之都，擁有年輕的城市氛圍，充滿自由、創意與夢想的特質。每年的兒童遊藝節是新竹市最盛大的大型親子活動，也是市民期盼已久的歡樂連假時光。今年的兒童遊藝節特別以「飛翔樂園」為主題，即是呼應新竹市活潑、創新與築夢的城市樣貌，希望每個孩子都能在這片土地上勇敢追夢、展翅高飛。



文化局表示，今年兒藝節規劃三大區域「夢想廣場」、「探險世界」與「奇想派對」，象徵兒童透過藝術讓夢想起飛，實現冒險精神，揮灑繽紛的想像力。除了雙舞台規劃知名表演藝術團體演出外，更結合藝術體驗、科技互動、沉浸式親子劇場、故事劇場、親子電影與大型遊具等活動，讓孩子在遊戲與藝術中感受多樣的樂趣。



文化局說明，除了IP合作外，每日於孔廟前廣場規劃多場精彩兒童劇、音樂與雜耍節目，包含台灣知名的銀河谷音劇團、偶偶偶劇團、身聲劇場、紅鼻子馬戲團，以及來自韓國的Korea Wheelers等國際團隊，為孩子們帶來一場視覺與聽覺的震撼體驗。亦有在地兒童團體進行才藝演出，不但鼓勵孩子們勇敢展現自我，讓夢想在舞台上綻放，更是新竹市兒童藝術的成果展現。



文化局提到，市立體育館內超大型氣墊遊具「太空冒險基地」，打造充滿挑戰與樂趣的遊戲空間，孩子們可以穿梭於巨大迷宮、挑戰滑梯與攀爬設施，模擬探索未知宇宙的刺激體驗，滿足愛冒險的好奇心，享受沉浸式的探索之旅；羽球場則設置適合親子共賞的親子電影區，每日播映精選動畫電影，提供全家共享的溫馨時光。「科技實驗室」科技互動體驗及「悠遊創作間」藝術體驗活動，讓孩子們透過動手實作，探索藝術的無限可能。



文化局指出，今年在風livehouse則規劃「沉浸親子劇場」，打造180度環形互動劇場，演出新竹市專屬互動劇碼「風城作曲家」，邀請大小朋友共同攜手進入多重感官的沉浸互動兒童劇，不容錯過。



文化局補充，活動期間更將舉辦「彩虹童趣市集」，集結美食、手作與親子互動攤位，讓親子在享受藝文活動的同時，也能體驗豐富的節慶氛圍。誠摯邀請全台親子家庭，一起來參加2025新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」，感受藝術、夢想與飛翔的美好。詳情請上新竹市文化局或新竹市政府臉書查詢，或撥打1999專線洽詢。