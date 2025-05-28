新竹市美術館百年特展　《築跡永恆》登場

▲藝術家李宸安介紹作品「未竟之柱」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市美術館（原新竹市役所），作為新竹重要的歷史地標與文化象徵，2025年迎來建築百年紀念。文化局自即日起至8月3日於新竹市美術館推出《築跡永恆：新竹市役所的百年光影》特展，昨(27)日舉行開幕儀式，由新竹市政府秘書長張治祥代表代理市長邱臣遠宣布開幕。特展以新竹市役所的歷史發展為主軸，透過歷史照片、建築構件、政策文獻及當代藝術作品，呈現其從行政機構到文化載體、再至城市象徵的轉化歷程，邀請市民走進百年時光，重新認識這座建築在城市發展中的角色與價值。

新竹市役所的百年歷史，不僅記錄了城市治理與社會制度的變遷，也見證了市民生活與地方文化的積累。市役所不僅是一座市定古蹟，更是承載歷史記憶與當代文化的公共場域。此次展覽由策展人施登騰、侯君昊及藝術家李宸安、陳家翊、陳瑞鴻共同策劃，將歷史素材轉化為生動的文化敘事與空間體驗，引導觀眾重新思考古蹟的價值與城市的變遷，展現市役所在時代轉換中的多重角色與持續發聲的意義。

新竹市役所自1925年興建以來，歷經街役場、市役所、政黨黨部、戶政事務所等多重角色。2001年被指定為市定古蹟後，市府積極推動修復與再利用，2007年化身為「新竹市美術館暨開拓館」，並於2016年正式成為以當代藝術為核心的「新竹市美術館」。為了迎接美術館百年，市府去年特別編列經費修整古蹟，工程期間也將建築結構特色繪製於圍籬，吸引路過民眾的目光，不僅達到美學教育也迎來美好的百年風華。

張秘書長說，此展落實「建築即檔案、空間即敘事」的理念，從建築結構、政治制度、市民生活到藝術創作，逐層探討建築空間如何承載城市的轉變，也反映出社會的變遷與人民的日常。感謝策展人以及參展藝術家，讓這場融合歷史、藝術與城市記憶的展覽得以完整呈現，誠摯邀請市民一同走進這棟建築，在市役所的百年光影中找到屬於自己的時代共鳴。

策展人侯君昊教授提到，《築跡永恆：新竹市役所的百年光影》不僅是一次對過去的回望，更是一場關於城市空間未來可能的集體想像。透過藝術創作，打開歷史與當代之間的對話，使觀眾不只是觀看建築，而是參與其中、重新思考我們與城市空間的關係。此展透過「類駐館計畫」依場館空間規劃分為一、二樓展區，一樓展區以市役所空間的轉化歷程為核心，展示建築構件、老照片、公文資料與修復紀錄，勾勒這座建築百年來的制度轉換與市民生活記憶；二樓則呈現三位藝術家的創作，延伸對空間的當代表達與歷史對話，展現藝術如何回應歷史、重新定義空間。

文化局表示，2025年是市役所（美術館）與州圖書館（星巴克）兩座市定古蹟的建築百年，接下來將推出多場百年系列活動，邀請市民共同參與這場盛事。7月26、27日及9月20、21日將與在地品牌「好好市集」合作舉辦兩場特色文創市集，9月場次更結合全國古蹟日推出親子友善互動體驗與文化活動。此外，市府將與新竹州圖書館─星巴克州圖門市合作舉辦四場主題講座，邀請民眾走入充滿歷史氛圍的空間，探索新竹的文化記憶與城市故事。同時，市府也與新竹郵局合作，為新竹市役所與州圖書館量身打造百年限定紀念郵戳，歡迎喜愛集郵或寄送明信片的朋友收藏。更多活動資訊，請持續關注新竹市文化局臉書粉絲專頁（facebook.com/culture.hccg），一起參與今年精彩的百年特別企劃。