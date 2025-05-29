2025新竹國際動漫節6月底登場　沉浸任務體驗玩翻新竹

▲聯手新竹6家旅宿業，推出住宿優惠送好禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《漫人祭－2025新竹國際動漫節》將於6月28日至29日在新竹市立體育館盛大登場，今年聯手新竹6家旅宿業，推出住宿優惠送好禮，並跨界合作實境遊戲《塹裡尋妖》，與新竹美食店家推出電子折價券，玩遊戲還能「美食補血」，更打造動漫節限定「沉浸任務體驗」，代理市長邱臣遠邀請全國動漫迷們來新竹住一晚，探索古城文化、享用新竹美食。

文化局表示「2025新竹國際動漫節」邀集來自日本、韓國、台灣超過20位動漫藝術家參展，並結合新竹漫畫家創作與在地6所學校聯展，共同打造新竹獨有的動漫盛會。為吸引更多動漫愛好者參與，市府更與迎曦飯店、暐順和選旅、新竹福華大飯店、大道城飯店、城市花園汽車旅館、達龍商旅等多家新竹旅宿合作，於活動期間入住合作旅宿，不僅享有專屬優惠好康，還可獲得「漫人祭」限量好禮兌換券，活動期間至主場館服務台即可兌換好禮，送完為止，快來搶先預訂住宿專案。

文化局說明，此屆動漫節跨界力作實境遊戲《塹裡尋妖》，由市府與實境遊戲品牌「聚樂邦」共同開發，將新竹舊城變身為文化冒險場景，遊戲以動漫節為故事核心，推出解謎遊戲盒，讓玩家從手機互動走進真實街區。《塹裡尋妖》將於動漫節現場打造遊戲展區，設計限定關卡劇情挑戰，更特別推出動漫節限定「沉浸任務體驗」，將由「遊戲帶路人」陪玩，解謎不卡關，任務結束後還有專車接送直達會場，從舊城街頭一路玩進漫人祭，虛實體驗故事感延續，參與者還有機會獲得漫畫家簽名、Coser互動快速通關等獨家好禮。

文化局指出，《塹裡尋妖》實境遊戲不只探索文化街景，遊戲關卡還能透過「美食補血機制」品味新竹美食，並特別與新竹咖啡品牌「Coffee SHOT 珈琲夏特」聯名推出限量濾掛咖啡包，根據遊戲角色設計不同風味，讓文化與味覺一次滿足。此外，遊戲盒附贈「百元電子折價券」，是與在地店家合作的風味支援，包括寶地咖啡、光寓製甜所、灶下裡的天光、九慕咖啡、掬熙商行、咖啡夏特等，一次串聯新竹美食地圖。關卡中玩家可以透過點擊虛擬料理，或實際享用美食來恢復主角的「飽食度數值」，達成文化與美食探索，虛實整合的多感體驗。

更多2025新竹國際動漫節活動資訊，請至「新竹國際動漫節」臉書粉絲專頁（ facebook.com/profile.php?id=61558081584863 ）查詢，《塹裡尋妖》實境遊戲請至「聚樂邦」遊戲平台查詢。