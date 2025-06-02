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全面翻新重新開幕　竹市影像博物館歡慶開館週週送

▲新竹市影像博物館放映大廳影音設備歷時7個月全面翻新，即日起重新開館。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市影像博物館放映大廳影音設備歷時7個月全面翻新，即日起重新開館。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了提供市民全新的觀影體驗，新竹市影像博物館放映大廳影音設備歷時7個月全面翻新，即日起重新開館！代理市長邱臣遠誠摯邀請民眾親臨現場，感受嶄新的聲光感受。

代理市長邱臣遠表示，為推動市長高虹安「美感新竹」施政策略，新竹市政府積極爭取中央補助，自113年11月起，陸續投入近三千萬元預算，進行影像博物館放映大廳硬體設備全面更新，音響系統採用杜比7.1環繞音效，使影片聲音更加立體環繞。此外，大廳座椅也進行更新，採用日本KOTOBUKI劇院座椅，大大提升觀影舒適度，可全面收起的座椅系統，讓影像博物館放映大廳變身為小型實驗劇場，除了讓市民有最好的觀影環境，也提供本市表演團體更多的創意發想與演出場地，為新竹市表演藝術文化注入全新活力與發展契機。

文化局表示，新竹市影像博物館昔稱「有樂館」，是日治後期所建之公有建築，為當時全台首座具有冷卻設備之歐化劇場；國民政府來台後改名為國民大戲院，舉辦過音樂會及入伍徵召等各種活動，刻畫了新竹市市民生活史。為了呈現從「有樂館」、「國民大戲院」再到今日「影像博物館」的歷史脈絡，6月「映像拾光．戲夢再現」主題影展，以「延續過去，展望未來」為核心概念，透過三大單元「光影浮生」（電影與電影業）、「聚光戲夢」（劇場與舞台藝術）、「影音存真」（電影保存與修復），帶出影像博物館未來在電影推廣、劇場藝術、影像保存的三大主軸，帶領觀眾重溫電影文化、探索影像藝術。

文化局提到，除了「映像拾光．戲夢再現」主題影展，6月份特別規劃音效特映場，於每週三晚上放映精選奧斯卡得獎音效大獎電影，歡迎民眾前來親身感受震撼的影音聲光。（因每部片長不同，詳細放映時間請見影像博物館粉絲專頁）

文化局補充，為歡慶開館並回饋市民長期對影像博物館的支持，即日起至114年12月31日止，影像博物館全面免費入館觀影；6月份更規劃系列慶祝活動，凡於6月1日至6月7日造訪影像博物館之民眾，都可免費獲贈影像博物館橡皮擦1只，每日數量有限，送完為止。此外，影像博物館FB粉絲專頁也將帶來每週抽獎活動，於每週抽獎貼文下方留言並tag兩位朋友，即可參加抽獎，獎品包含燈箱鑰匙圈、小童遮陽帽、玻璃杯組與精美線裝速寫本，相關資訊請密切留意新竹市影像博物館臉書粉絲專頁（facebook.com/ImageMuseumofHsinchuCity)。

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