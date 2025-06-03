玻工館「蝶夢璀璨」 獲三項國際設計金獎

▲新竹市代理市長邱臣遠讚許文化局團隊表現亮眼。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹文化實力再度躍上國際舞台！玻璃工藝博物館2024年主題展「蝶夢璀璨－透視光影變奏」，一舉榮獲三項國際設計大獎，包含法國設計獎(French Design Awards)、美國繆思設計獎(MUSE Design Awards)及泰坦創新獎(TITAN Innovation Awards)，在展覽／活動及創新設計類別中皆獲金獎(Gold Winner)殊榮。新竹市代理市長邱臣遠今(3)日於市務會議中特別讚許文化局團隊表現亮眼，此次榮獲「三金」可謂實至名歸，並勉勵市府團隊持續保持創新精神，深化城市美學與文化內涵。

代理市長邱臣遠表示，市府團隊接連獲得國際獎項的肯定，展現「美感新竹」施政策略的優秀成果，以及新竹市在文化設計、藝術策展的實力與潛力，正是市長高虹安上任後市府團隊共同努力推動的願景。未來市府將舉辦一系列成果發表活動，與市民朋友分享過去兩年在文化推動上的具體成果，持續在城市規劃治理、藝術文化發展、青年參與及教育推廣等面向深化推展，讓美感融入市民生活，打造一座充滿文化溫度與設計力的城市。

邱臣遠指出，玻璃是新竹最具代表性的傳統工藝，市府致力於保存與推廣玻璃工藝，玻工館展覽更力求創新，希望市民感受玻璃變化無窮的魅力。文化局近期在玻璃藝術展覽與活動策劃拿到多項國際大獎，除了以國際交流為主軸的「新竹市玻璃藝術節」，玻工館的主題展也以多元觀點切入，將玻璃這項富有現代美感和文化內涵的藝術帶進民眾生活中，充分展現新竹市在策展、美學設計與文化創新方面的整合能力，進一步拓展新竹在國際文化藝術領域的影響力。

文化局說明，法國設計獎強調設計對生活品質的積極影響，重新定義設計價值；美國繆思設計獎表揚來自不同領域的設計與專業，提升全球市場影響力；泰坦創新獎則著重表彰展現創新思維與實踐的傑出單位。「蝶夢璀璨－透視光影變奏」主題展融合東方哲學與現代藝術思維，運用玻璃為創作媒材，引領觀眾穿越夢境與現實的界線，展覽期間吸引超過4萬人次參觀，廣獲市民及藝術界熱烈迴響。

文化局補充，文化局將持續推動以玻璃藝術為核心的各項活動，並策劃多元主題展覽，積極邀請國內外藝術家參與，透過創新策展與豐富藝文活動，深化市民美感體驗，並持續提升新竹市於國際文化藝術舞台的能見度與競爭力。更多詳情請至「新竹市文化局」官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )、臉書粉絲專頁( facebook.com/culture.hccg )查詢。