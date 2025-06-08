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夜襲基輔只是序幕！俄報復行動「還沒全面啟動」　烏國安局恐淪目標

▲▼俄羅斯空襲基輔及烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。（圖／路透）

▲俄羅斯空襲基輔及烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯6日對基輔與哈爾科夫發動猛烈飛彈攻擊與無人機轟炸，並稱是為回應烏克蘭的「蜘蛛網行動」，但有專家指出，這恐怕只是個開端。有美國官員向《路透社》透露，俄國總統普丁雖揚言報復，但至今尚未展開全面行動，俄方可能正在計劃一場大規模、涵蓋多條戰線的「不對稱」（asymmetrical）打擊。

根據《路透社》報導，烏克蘭1日對俄國發動代號為「蜘蛛網行動」的突襲，動用了117架無人機。美方評估，共有約20架俄軍戰機遭攻擊，其中約10架被完全摧毀。雖然俄羅斯政府否認飛機被炸毀，並表示損害都可修復，但有軍事部落客透露，約有12架飛機受到嚴重損傷，甚至包含可搭載核武的機型，這也對俄國造成了沉重的象徵性打擊。

報導稱，烏克蘭的蜘蛛網行動經過18個月的漫長準備，透過卡車將無人機偷偷運到基地附近，只為了給俄羅斯帶來「震撼教育」。

川普4日與普丁展開電話會談，普丁表示，莫斯科一定會對烏克蘭的突襲做出回應，川普隨後在社群媒體上透露此事，並告訴記者，「情況可能不太樂觀。」川普表示，自己在通話中曾勸普丁不要動手，直言「你不該這麼做，應該停手了」。但他也不諱言，「這當中的確有太多仇恨。」

俄羅斯6日向烏克蘭首都基輔發動空襲，俄羅斯國防部隨即表示，這是對烏克蘭恐怖主義行為的回應。然而美方官員研判，這仍不算是俄羅斯真正的反擊，後續可能還會有更強烈的報復行動。俄羅斯發動全面攻擊的準確時程仍不明朗，但預計幾天內可能就會有所動作。

另一名美國官員則指，俄羅斯可能動用多種空中武力，包括飛彈與無人機，展開多元形式的空襲。儘管他們未透露具體目標，也未談及情資細節，但有官員指出這將是一場「不對稱」（asymmetrical）打擊，意味著俄方不會單純模仿烏克蘭的突襲方式，而是採取不同策略應對。

有西方外交人士指出，俄方雖然已開始反擊，但接下來可能進一步升級，像是鎖定烏克蘭具象徵意義的目標，例如政府機關等設施，藉此對基輔發出「明確警告」。另外一名高階外交官也預測，莫斯科未來恐發動「規模巨大、殘酷且不間斷」的攻擊，不過他也強調，「烏克蘭人民非常勇敢」。

俄羅斯與烏克蘭駐美大使館以及白宮目前尚未做出回應。不過美國卡內基國際和平基金會的俄羅斯專家柯夫曼分析，俄方可能會鎖定烏克蘭國安局（SBU）進行報復，因為SBU在6月1日的攻擊中扮演關鍵角色。

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