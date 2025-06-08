俄羅斯2029恐襲北約！　德國預計3年內採購完所需軍備

▲德國為因應俄羅斯威脅，積極整建軍備。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

面對俄羅斯潛在的軍事威脅，德國政府表示，必須在3年內完成全面軍備升級，以備不時之需。負責軍購事務的官員指出，這項軍備採購行動將於2028年前完成，以確保德國聯邦國防軍（Bundeswehr）具備充分能力應對俄軍可能針對北約盟國發動的攻擊。

根據法新社報導，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德國乃至整個北約的軍事戰略便面臨重大調整。美國近來亦不斷施壓北約成員國增加國防預算，使得歐洲各國軍費支出大幅攀升。

德國聯邦軍購辦公室（Federal Office for Military Procurement）負責人勒尼格克恩登（Annette Lehnigk-Emden）接受《每日鏡報》（Tagesspiegel）訪問時表示，「為了捍衛我們的國家，我們最遲必須在2028年前獲得所有必要裝備。」

德國聯邦國防軍總監布洛爾（Carsten Breuer）稍早曾警告，俄羅斯最快在2029年就有能力對北約成員國發動大規模攻擊。他指出，俄軍正積極增產彈藥與戰車，為可能針對波羅的海國家等北約成員發起行動做準備。

為加速備戰進程，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的新政府正投入數以千億歐元預算於軍事現代化。勒尼格克恩登指出，採購將優先考慮如「天空突擊兵」（Skyranger）防空戰車等重型裝備。

此外，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）5日也表示，為應對北約更高的防衛要求，德軍在未來數年內需擴充兵力5萬至6萬人，以充實作戰與防禦能量。