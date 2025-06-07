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「救命神機」擋下砲彈碎片！烏兵靠手機奇蹟逃死　三星霸氣回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 手機螢幕左上角被刺穿。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

烏克蘭一名士兵近日分享驚險經歷，他在戰場上遭遇砲擊，身上的Samsung Galaxy S25 Ultra手機竟成功擋下砲彈碎片，拯救他的性命。三星得知此事後也承諾免費維修這支手機，以感謝他的信任與貢獻。

綜合烏克蘭MAXIMUM及韓媒報導，這名士兵在三星官方線上商城留言描述，「砲擊發生時，一塊大碎片正中我的Galaxy S25 Ultra，刺穿螢幕後卻卡在堅固的鈦金屬外殼中，沒有刺進我身體。手機簡直成為我和受傷之間的盔甲」，並附上手機照片，明顯可見螢幕左上方被碎片穿出破洞。

從照片看來，手機損壞相當嚴重，且Galaxy S25 Ultra處理器及主機板位於手機上半部，極可能也遭到破壞。媒體進一步向三星詢問，結果證實這支手機已送達三星維修中心，該公司也回覆，將免費為這名烏兵維修手機，「為感謝他的貢獻與對三星的信任，我們將免費維修他的裝置。」

事實上，俄烏戰爭以來靠手機擋下子彈或彈片救命的案例並不少見，但難得的是這支手機仍可修復並持續使用。三星近年持續提升裝置可維修性，旗艦機型電池更換也變得更加容易，以合乎歐盟法規及維修權（Right-to-Repair）運動對製造商的要求。

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