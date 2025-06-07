不只美國！加拿大野火煙霧飄8000公里　遠至俄羅斯歐洲

▲圖為加拿大亞伯達省5月31日野火空拍照片，產生大量煙霧。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大野火至今未滅，在過去這一周，野火產生的煙霧早已飄散超過8000公里，不只影響鄰國美國，甚至橫越大西洋，遠至俄羅斯與歐洲部分地區。

華盛頓郵報報導，加拿大各地的野火今年至今已燒毀超過600萬英畝土地，大多發生在森林地區，多倫多一名居民5日透露，空氣中瀰漫著塑膠燃燒的味道。美加地區將持續出現中高濃度的煙霧，導致加拿大安大略省、魁北克省以及美國密西根州、伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、威斯康辛州部分地區面臨空氣品質惡化的狀況。

Check out just how far wildfire smoke has spread!



Since late May, smoke has swirled more than 5,000 miles from Canada to Russia, according to my analysis using @CopernicusECMWF data.



Smoky skies have also been spotted in parts of Europe, Greenland and the Arctic Archipelago. pic.twitter.com/buJeUBKdnS — Ben Noll (@BenNollWeather) June 6, 2025

除此之外，格陵蘭島西部與北極群島（Arctic Archipelago）也出現煙霧瀰漫的天空，此處距離加拿大曼尼托巴省（Manitoba）野火發生地點超過1500英里（約2414公里）。預計周末至下周初這段期間，煙霧將影響德國與法國。

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（CAMS）指出，「我們能在歐洲觀測到這些煙霧，反映出曼尼托巴省和薩斯喀徹溫省野火規模及其帶來的影響」。

加拿大2023年也曾爆發野火災情，當時魁北克省野火產生的煙霧飄至東岸，除了造成美國東北部地區空氣品質惡化，還讓紐約出現火星般的景象。

除此之外，撒哈拉沙漠的沙塵近日橫越大西洋抵達美國佛州。這股沙塵可能與加拿大野火產生的煙霧相互作用，美國國家氣象局邁阿密辦公室指出，沙塵可能抑制雷雨形成，導致氣溫升高，部分沙塵也會隨著降雨落至地面，造成汽車上殘留塵土。