不只美國！加拿大野火煙霧飄8000公里　遠至俄羅斯歐洲

▲圖為加拿大亞伯達省5月31日野火空拍照片,產生大量煙霧。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

加拿大野火至今未滅,在過去這一周,野火產生的煙霧早已飄散超過8000公里,不只影響鄰國美國,甚至橫越大西洋,遠至俄羅斯與歐洲部分地區。

華盛頓郵報報導,加拿大各地的野火今年至今已燒毀超過600萬英畝土地,大多發生在森林地區,多倫多一名居民5日透露,空氣中瀰漫著塑膠燃燒的味道。美加地區將持續出現中高濃度的煙霧,導致加拿大安大略省、魁北克省以及美國密西根州、伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、威斯康辛州部分地區面臨空氣品質惡化的狀況。

Check out just how far wildfire smoke has spread!



Since late May, smoke has swirled more than 5,000 miles from Canada to Russia, according to my analysis using @CopernicusECMWF data.



Smoky skies have also been spotted in parts of Europe, Greenland and the Arctic Archipelago. pic.twitter.com/buJeUBKdnS