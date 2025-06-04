00後整頓職場？她嘆有些行為「只是沒禮貌」　網戰翻：憑什麼要

▲每個年代的工作狀態、想法都不太一樣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網路上常看見有人說「00後整頓職場」，意思多指2000年後出生的年輕人進入職場後，改變了過去的文化或價值觀。但近日就有網友認為，有些00後的人，根本只是沒禮貌而已，部分行為根本不妥當。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「00後出來整頓職場」為標題發文，提到她雖然不是2000年後出生，但常看見「整頓職場」的相關影片。她雖能理解，職場上有很多狀況需要改善，但看了一些影片之後，認為裡面有很多行為根本只是沒禮貌。

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原PO坦言，這樣的現象她實在覺得不妥，甚至覺得教壞了很多00後的求職者。她也補充說道，如果主管對人不禮貌，那下屬確實不用對主管太好，但這類影片更像是，明明沒什麼經驗，結果起薪談很高，或是覺得自己很厲害，主管都是屁，如果沒有被不禮貌的對待，應該也要保持禮貌才是。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「怎麼不說很多都是以前的人太奴」、「你們不知道情緒管理是需要額外加購的嗎」、「看情況吧，如果是主管先沒禮貌的，基層員工也沒禮貌很正常啊」、「有沒有可能是香蕉只請得到猴子」、「年代不同了，事出必有原因，對沒禮貌的人以沒禮貌的方式回饋，只是禮尚往來」、「別人不尊重我，我憑什麼要尊重別人」。也有網友認為，「原來現在還有人不會分辨幹片嗎」、「00後本人覺得那個影片有一點浮誇，不要跟智障影片計較」。