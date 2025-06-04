想出國放鬆「可以請一個月的假嗎？」　過來人曝經驗：超爽的

▲原PO想請長假出國玩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出社會後，讓很多人很不習慣的，就是再也沒有寒、暑假，且也不太方便一次請太久的假。不過近日就有網友發文表示，因為他實在很想放鬆，所以就想請一個月的假，大家有試過這樣請嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「請問有人請過一個月的假嗎？我好想出國玩一個月」為標題發文，提到他因為實在太想要放鬆了，所以想要請一個月的假出國玩，可與此同時，他又擔心一個月的時間有點太長，會引來主管或同事的反感。因此他就想知道，是否有人真請過一個月？用什麼理由請會比較合理？

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貼文曝光後，底下有網友認為，「能提前做的工作都先做完，回來帶個伴手禮，剩下就聽天由命吧。被辭退剛好領資遣費，不用自願離職」、「直接離職比較快，1個月，你同事要分擔你的工作。玩完再回鍋、去其他公司就好」、「一個月的假，通常是離職後才有機會」。

但也有網友則說，「我覺得就是提早跟主管還有同事講，和同事溝通好工作請大家幫忙，平常有好好做人應該可以」、「提早三個月前說我覺得可以，而且伴手禮要多帶一點，最好去之前多幫忙大家點」、「看公司吧，我們常常有人直接請一個月，主管也會帶頭請，整個月沒人管超爽的」。另有網友則直呼，「支持社畜也要有暑假」、「我也好想一次休半個月的長假」。話題引發熱議。