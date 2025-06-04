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女友見他存摺有800萬急做「1舉動」！全場勸逃：看看Andy

原PO表示，女友意外看到他的存摺有800萬。（示意圖／photoAC）

▲原PO女友看到存摺有800萬後，一直吵著要他跟爸媽「拿回帳戶」。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

近日一名網友表示，父母在他小時候有幫他開一個帳戶，最近女友意外看到存摺裡有800多萬，一直要他拿回那個帳戶，讓他百思不得其解，「比我還要急是怎樣。」貼文一出掀起大票討論。

原PO在Dcard以「女友意外發現我的存摺後…」為題發文，表示父母在他小時候有幫他開一個帳戶，雖然是他名字，但他沒在用，他覺得沒什麼差，因為裡面的錢也是父母，「後來女友意外看到那本存摺裡面有800多萬，我也跟她坦承裡面的錢是我父母的。」

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原PO說，女友要他拿回那帳戶，他連密碼都不知道。女友表示，你父母在逃稅。原PO指出，「能少繳稅又沒什麼，他們一年也繳了好幾百萬在稅金上了，又不是真的該繳的沒繳，然後女友就跟我在吵那銀行帳戶的問題。我的帳戶我也沒說什麼，她比我還要急是怎樣。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「她在告訴你，你要找下一任了」、「還是女友就在貪對方的錢，這種的不適合結婚，大概也不會理財」、「因為她希望那個帳戶的掌控權回到你手上後她也可以跟你一起花啊」、「先看看Andy」、「坦白說，她覺得有資格支配你的錢，天上掉下來的800萬爽死人了，你不聽她的就是不愛她，這種噁心的人品勸你趕快分一分」。

也有人表示，「回歸法律觀點，確實不該將戶頭借人使用，就算是父母也不行，當初開戶時條文裡就寫明，只是你或你父母不會去檢舉」。

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