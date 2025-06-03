4月底約到職日！過1個月再問　對方「忘記說1事」全場傻：太扯

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

有時候想換工作，沒辦法順利無縫接軌，就得跟新公司談入職時間，卻沒想到新工作莫名沒了。一名網友表示，自己早在4月底就和新公司聯繫，確認到職時間，但直到6月準備詢問報到資料時，卻被對方告知，「忘記跟你說，我找到人了」，讓原PO當場傻眼。

該名網友在匿名公社貼出訊息截圖，說他4月底就有跟對方確認到職時間，只見他曾傳訊，「我是4/23有過去面試的OOO，先跟您告知，我現在的工作確定會到5/31離職（公司因為交接問題無法提早離開）」，這會跟對方期望的5月中入職有落差，「想請問您願意再多等我半個月，到6月份再任職嗎？」

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當時，對方還有回覆「目前是可以的」，豈料隔了一個月，他再度傳訊問「您好！我明天報到需要準備什麼資料嗎？」這時才得知壞消息，只見對方直呼「哇哇！忘記跟你說，我找到人了……」這讓原PO很傻眼，「被告知找到人了！對方還認為自己沒錯……大家認為呢？」

貼文引發討論，「對話紀錄有存，可直接申訴勞工局」、「這種會唬爛的公司不去算是祖先保佑了」、「這HR也太扯了吧！」「對方回『目前可以』，這本身就不是確認詞」、「沒有正式offer都是假的」、「這種公司連誠信都沒有，趕快放生。」

也有人認為，雙方都有責任，「兩個月太久沒下文，公司當然會另覓人選」、「沒拿到正式 offer 就不該辭職」、「只能說沒制度的公司不值得你浪費青春。」也有人提醒，「正式聘書到手再辭職，這是基本操作」、「口頭承諾也是契約的一種，更何況是有LINE對話佐證，直接到勞工局申訴哪間公司，可以依你實際損失跟對方求償。」