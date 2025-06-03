　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4月底約到職日！過1個月再問　對方「忘記說1事」全場傻：太扯

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有時候想換工作，沒辦法順利無縫接軌，就得跟新公司談入職時間，卻沒想到新工作莫名沒了。一名網友表示，自己早在4月底就和新公司聯繫，確認到職時間，但直到6月準備詢問報到資料時，卻被對方告知，「忘記跟你說，我找到人了」，讓原PO當場傻眼。

該名網友在匿名公社貼出訊息截圖，說他4月底就有跟對方確認到職時間，只見他曾傳訊，「我是4/23有過去面試的OOO，先跟您告知，我現在的工作確定會到5/31離職（公司因為交接問題無法提早離開）」，這會跟對方期望的5月中入職有落差，「想請問您願意再多等我半個月，到6月份再任職嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，對方還有回覆「目前是可以的」，豈料隔了一個月，他再度傳訊問「您好！我明天報到需要準備什麼資料嗎？」這時才得知壞消息，只見對方直呼「哇哇！忘記跟你說，我找到人了……」這讓原PO很傻眼，「被告知找到人了！對方還認為自己沒錯……大家認為呢？」

貼文引發討論，「對話紀錄有存，可直接申訴勞工局」、「這種會唬爛的公司不去算是祖先保佑了」、「這HR也太扯了吧！」「對方回『目前可以』，這本身就不是確認詞」、「沒有正式offer都是假的」、「這種公司連誠信都沒有，趕快放生。」

也有人認為，雙方都有責任，「兩個月太久沒下文，公司當然會另覓人選」、「沒拿到正式 offer 就不該辭職」、「只能說沒制度的公司不值得你浪費青春。」也有人提醒，「正式聘書到手再辭職，這是基本操作」、「口頭承諾也是契約的一種，更何況是有LINE對話佐證，直接到勞工局申訴哪間公司，可以依你實際損失跟對方求償。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明天全台持續「狂風暴雨」　一圖看未來降雨趨勢
南韓大選「驚傳憾事」　阿嬤投票突倒地呻吟亡
小薰爆肥！肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲
陳歐珀疑收賄　北檢14路搜索
金正恩再傳死訊！視察「腦出血昏迷」死在手術台　南韓當局駁斥
獨／台南汽車衝對向奪3命！　遺體相驗「死因曝光」
快訊／高雄驚爆凶殺案！遭刺一刀斃命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放網路報名...額滿為止

火星助攻！「5生肖」6月職場大翻身　履歷一丟就上、企劃一提就中

4月底約到職日！過1個月再問　對方「忘記說1事」全場傻：太扯

呂秋遠孩生母直播對決！律師列時間軸「讓大家看熱鬧而已」

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座　一開口就圈粉

高雄C級長照站+1！高基醫護駐點追蹤健康　卡拉OK、手作延緩失能

【廣編】憶起跑出芯健康！2025杏輝宜蘭馬拉松　以腳步傳遞健康能量

桌協發7點聲明！律師揪「第3點偷換概念」：後面屁話不想看

「醫護的心力像垃圾！」中榮遭健保斷頭3億　醫：不然推動安樂死吧

大雨襲台東！台11線北都威橋旁土石流　淹沒道路泥黃一片畫面曝

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放網路報名...額滿為止

火星助攻！「5生肖」6月職場大翻身　履歷一丟就上、企劃一提就中

4月底約到職日！過1個月再問　對方「忘記說1事」全場傻：太扯

呂秋遠孩生母直播對決！律師列時間軸「讓大家看熱鬧而已」

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座　一開口就圈粉

高雄C級長照站+1！高基醫護駐點追蹤健康　卡拉OK、手作延緩失能

【廣編】憶起跑出芯健康！2025杏輝宜蘭馬拉松　以腳步傳遞健康能量

桌協發7點聲明！律師揪「第3點偷換概念」：後面屁話不想看

「醫護的心力像垃圾！」中榮遭健保斷頭3億　醫：不然推動安樂死吧

大雨襲台東！台11線北都威橋旁土石流　淹沒道路泥黃一片畫面曝

桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放網路報名...額滿為止

酸吳宗憲不瞭解總預算編列內容　行政院：應公開道歉

「火鍋界PRADA」二本松爆違建　北市官員涉收賄放水遭約談

聯邦快遞大規模啟用永續航空燃料　年逾300萬加侖

李雅英挑戰唱〈金包銀〉　籃籃自告奮勇當女神媒人

投完人生最後一票！南韓大選「驚傳憾事」　70多歲阿嬤倒地呻吟亡

實境秀爆紅！女星「遭連開4槍」一屍2命　兇手是大26歲前男友

影／賴清德化身動漫迷　引用「膽大黨」、「芙莉蓮」勉勵畢業生

立院通過2028年中火無煤　江啟臣喊支持：「減碳無煤」是國際趨勢

加120元升級壽司吃到飽　涮乃葉台茂店停業改裝涮之華

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

生活熱門新聞

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

呂秋遠小孩生母直播　女律師坦言不合常情

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

女星疑帶「胚胎蛋」回台　黃捷：防檢署調查中

快訊／線狀對流接近！　鄭明典示警「將有狂風暴雨」

尪過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

他只對你例外！12星座的「偏愛對象」大解析

更多熱門

相關新聞

好事畢業毋免驚教你職場必殺技

好事畢業毋免驚教你職場必殺技

畢業季來臨，許多應屆畢業生即將踏出校園，迎向人生的下一站。然而，面對變動快速的職場環境、日新月異的科技趨勢，以及求職市場上的競爭現實，不少新鮮人不免感到焦慮與迷惘：「我真的準備好了嗎？」好事聯播網特別推出全新單元《畢業毋免驚》，陪伴新鮮人、轉職者及職場小白，勇敢踏出職涯第一步。

素顏參加面試「會不禮貌嗎？」　網曝關鍵

素顏參加面試「會不禮貌嗎？」　網曝關鍵

陸湘菜品牌要憑「辣椒炒肉」炒進美國市場 開400萬年薪招首店店長

陸湘菜品牌要憑「辣椒炒肉」炒進美國市場 開400萬年薪招首店店長

桃園「求職應援」全面升級　助提升職場實力

桃園「求職應援」全面升級　助提升職場實力

韓籍學生證實：美國使館停止安排簽證面試

韓籍學生證實：美國使館停止安排簽證面試

關鍵字：

面試入職新公司HR求職工作上班匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

桌協理事反擊　稱體育署只聽一面之詞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面