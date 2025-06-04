正妹房客要「肉體抵房租」他見身材點頭了！　網提醒1問題

▲示意圖非本文當事人。（圖／記者周亭瑋攝）

記者葉國吏／綜合報導

一名男網友在Dcard論壇發文「陪睡抵房租」，分享朋友當房東的奇遇。他表示，朋友最近買房並以每月5千元不含水電的價格招租，沒想到一名年輕正妹房客入住後，竟主動提議「沒錢繳房租就用陪睡來抵」。甚至直接詢問是否能「睡一次就抵一次房租」，讓房東朋友當場愣住。

原PO透露，雖然房東朋友起初對此提議感到震驚，但因正妹房客擁有姣好的身材，最後竟然答應了這項交易。原PO好奇地向網友提問，「如果是你，會同意嗎？為什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此事迅速掀起網友激烈討論。許多人提醒房東可能面臨法律風險，「房屋租賃有契約，但這種事沒有契約保障，哪天她反悔或提出指控，過去的『兩情相悅』可能成為法院的『呈堂證供』」、「小心被反告或被裝監控器」。也有人認為直接收租金才是最安全的選擇，「拿錢比較實在，不要貪心」、「這種事情風險太高，可能吃虧的是自己」。

▲男網友「陪睡抵房租」。（圖／翻攝Dcard）

此外，有部分網友質疑事件的真實性，認為故事充滿矛盾。「如果她真願意用這種方式，根本不可能繳不出5千元房租」、「現在都進步到房租加3千，房東陪睡還包三餐接送上下班了，這故事太不合理」。

值得注意的是，類似事件曾在現實中引發法律糾紛。2022年8月，台北市士林區就曾發生一起房東以「陪睡抵房租」為名猥褻女房客的案件。一名女子看屋時遭呂姓房東猥褻，憤而提告。士林地檢署在隔年7月偵結，依法以強制猥褻罪起訴該名房東，顯示此類行為可能引發嚴重後果。