　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹房客要「肉體抵房租」他見身材點頭了！　網提醒1問題

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖非本文當事人。（圖／記者周亭瑋攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一名男網友在Dcard論壇發文「陪睡抵房租」，分享朋友當房東的奇遇。他表示，朋友最近買房並以每月5千元不含水電的價格招租，沒想到一名年輕正妹房客入住後，竟主動提議「沒錢繳房租就用陪睡來抵」。甚至直接詢問是否能「睡一次就抵一次房租」，讓房東朋友當場愣住。

原PO透露，雖然房東朋友起初對此提議感到震驚，但因正妹房客擁有姣好的身材，最後竟然答應了這項交易。原PO好奇地向網友提問，「如果是你，會同意嗎？為什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此事迅速掀起網友激烈討論。許多人提醒房東可能面臨法律風險，「房屋租賃有契約，但這種事沒有契約保障，哪天她反悔或提出指控，過去的『兩情相悅』可能成為法院的『呈堂證供』」、「小心被反告或被裝監控器」。也有人認為直接收租金才是最安全的選擇，「拿錢比較實在，不要貪心」、「這種事情風險太高，可能吃虧的是自己」。

▲▼「陪睡抵房租」。（圖／翻攝Dcard）

▲男網友「陪睡抵房租」。（圖／翻攝Dcard）

此外，有部分網友質疑事件的真實性，認為故事充滿矛盾。「如果她真願意用這種方式，根本不可能繳不出5千元房租」、「現在都進步到房租加3千，房東陪睡還包三餐接送上下班了，這故事太不合理」。

值得注意的是，類似事件曾在現實中引發法律糾紛。2022年8月，台北市士林區就曾發生一起房東以「陪睡抵房租」為名猥褻女房客的案件。一名女子看屋時遭呂姓房東猥褻，憤而提告。士林地檢署在隔年7月偵結，依法以強制猥褻罪起訴該名房東，顯示此類行為可能引發嚴重後果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電股東會後漲24元！　台股大漲
荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光
容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量
正妹房客要「肉體抵房租」他見身材點頭了！　網提醒1問題
快訊／新北環快凌晨死亡車禍！　駕駛自撞「嵌進橋墩」影片曝
烏克蘭再炸克里米亞大橋！　逾千公斤炸藥「藏水下」引爆瞬間曝光
前天氣女孩偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光
李在明當選南韓總統！對日態度急轉彎　向中國謝謝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹房客要「肉體抵房租」他見身材點頭了！　網提醒1問題

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

今鋒面掃全台　下周可能有熱帶擾動發展

愛女畢業！「爸氣」11座花圈排校門　網笑如像人生畢業

芒種到夏天到！九毒日、6禁忌一次看　別做2件事損財運

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

快訊／今降6℃「全台變天」　10縣市大雨特報

快訊／大雷雨來了！　1縣市警戒

快訊／00:17台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

益生菌「一吃就拉」要小心！醫師提醒服用5原則

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

正妹房客要「肉體抵房租」他見身材點頭了！　網提醒1問題

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

今鋒面掃全台　下周可能有熱帶擾動發展

愛女畢業！「爸氣」11座花圈排校門　網笑如像人生畢業

芒種到夏天到！九毒日、6禁忌一次看　別做2件事損財運

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

快訊／今降6℃「全台變天」　10縣市大雨特報

快訊／大雷雨來了！　1縣市警戒

快訊／00:17台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

益生菌「一吃就拉」要小心！醫師提醒服用5原則

台灣備戰態度180度轉變　美參議員：建立可恃後備部隊

快訊／台積電股東會後漲24元至974　台股大漲逾280點站上21400

創業家走過低谷逆襲！樂在過程、成就自來的人生哲學

喝多了躺量販店門口被員警叫醒　北市熟女：再讓我睡一下

AI吃電怪獸！Meta砸錢「簽20年長約」買核電　2027年開始供應

最新「黑潮海盜村」在林口！4米高扭蛋機、市集　還有射擊訓練場

Sony領航娛樂科技！四檔日股ETF齊沾光　00949、00645跟漲最有感

警「你還活著喔」害輕生！內湖母女身世曝光　知名珠寶商淪詐團

小熊外野手PCA締造紀錄　史上第4快完成「15轟＋20盜」

凱特哈德森46歲不改甜姐兒風範　戴個性鑽飾平衡一下

【搶我老婆罪】驚見草莓尪氣炸質問寶寶卻被當空氣處理

生活熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

快訊／今降6℃「全台變天」　10縣市大雨特報

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座

火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

愛女畢業「爸氣」慶祝　11座超大花圈排校門

快訊／大雷雨來了！　1縣市警戒

明天全台持續「狂風暴雨」　北台灣短暫轉涼再回溫

更多熱門

相關新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

為了進入人人稱羨的台積電，竟有工程師不惜拿「肉搏」當武器。一名女網友驚爆，她的台大畢業工程師前男友為了獲得台積電的內推門票，竟不擇手段接近科技業女性，不僅頻頻送禮、請吃甜點，甚至還不惜上床，只求達成進入台積電窄門的目標。

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

搭高鐵遇89猴！她曝2亂象怒喊「不要來亂」

搭高鐵遇89猴！她曝2亂象怒喊「不要來亂」

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

關鍵字：

Dcard

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面