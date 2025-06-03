為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」　狂睡科技女套路曝光

▲女網友爆料，前男友為了內推進入台積電，竟瘋狂約科技女吃飯、上床。（示意圖／PAKUTASO）

文／鏡週刊

為了進入人人稱羨的台積電，竟有工程師不惜拿「肉搏」當武器。一名女網友驚爆，她的台大畢業工程師前男友為了獲得台積電的內推門票，竟不擇手段接近科技業女性，不僅頻頻送禮、請吃甜點，甚至還不惜上床，只求達成進入台積電窄門的目標。

該名女網友在Dcard以「內推內到上床」為題發文控訴，表示她的工程師前男友畢業於台大，一心想透過內推進台積電，為此，頻繁邀約科技業女性吃飯，對她們極盡討好之能事，不惜熱情送禮、請吃甜點，「有時候難免送上床」。

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她曝光前任的慣用套路表示，前男友習慣先聲稱因「斷崖式分手」」而深受情傷，藉此營造專情人設，博取女生的同情與信任。一旦兩人關係逐漸發展到可能確立關係階段，便會突然人間蒸發，這通常意味著他已經從這段關係中「榨取」不出任何他想要的，即使女生鍥而不捨地追問，男方也會以「我蠻喜歡一個人的」來劃清界線，徹底結束關係。

原PO強調，她與前男友交往並非看上他的外貌或職業，對方也沒有送給她貴重禮物，而是因為他給人一種對工作負責、有目標且情緒穩定的印象。事後回想，她不禁感嘆：「只能說，我眼睛（可能）沾到屎」，同時也藉此呼籲所有女性要多加提防。

貼文一出，立刻引爆網路討論。網友們驚呼連連，「為工作付出靈肉的男人」、「內推推到子宮內膜」、「男生為了工作上床？第一次刷新我三觀」；更有人爆料：「身邊工程師朋友外表都馬人畜無害，背地裡什麼多人、野外、NTR、外拍小模，全部都玩過」；更有人不以為然評論：「其實內推只是藉口，單純是渣」、「沒認識副處級以上，怎麼啪都啪不上」。



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