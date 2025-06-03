第三場說明會登場！　斗六西市場改善工程邁入溝通關鍵期

▲斗六市公所規劃進行全面性的道路與排水系統整修工程，召開第三次說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為改善斗六市西市場周邊的環境與交通問題，斗六市公所規劃進行全面性的道路與排水系統整修工程。市長林聖爵昨（2）日率領市公所團隊召開第三次說明會，邀集縣府建設處、水利處、交通工務局等單位共襄盛舉，市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美以及多位市民代表、里長亦親自到場關注與支持。

斗六市公所說明，此已於2025年4月11日與5月12日分別舉辦前兩場說明會，市公所提出分區施工、夜間施工、攤販安置與交通維管措施，盡可能降低工程對商家與民眾的影響。同時，完工後將劃設6公尺淨空範圍，以確保消防及救護車輛通行無阻。 此次則針對市場內攤販調查結果與最終整體規劃進行詳盡說明。

市公所指出，為釐清市場周邊攤販現況，已委託專業廠商針對雲林路一段、愛國街、興北街、興中街及興南街進行流動違規攤販統計，調查結果顯示目前共有流動攤販272攤，其中屬斗六市民者共79攤。市公所已協助部分攤販申請進駐第二公有零售市場，截至目前新增受理10攤。另據市公所近日接獲檢舉，市場周邊疑有多起占用道路用地並轉租予他人設攤之情形。對此，市公所強調，若查證屬實，將依法嚴辦。

▲斗六市公所召開第三次說明會， 攤商參與相當踴躍。（圖／記者游瓊華翻攝）

為配合工程順利進行，市公所呼籲施工期間，自有店家應主動退縮至原有建築範圍內，流動攤販亦請配合自行移位，不阻礙工程進行為原則。林聖爵市長強調，工程完工後，將嚴格禁止在道路中央設攤，以確保消防與救護車輛能順利通行，同時將加強查察占用道路與非法出租設攤等行為。市民若對工程規劃或攤販安置有任何疑問，歡迎主動與市公所聯繫，我們將持續秉持開放溝通、積極協調的態度，與民眾共同營造安全、整潔的市場環境。

▲ 斗六市公所人員與攤商積極溝通。（圖／記者游瓊華翻攝）