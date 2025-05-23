機具葉片有殘留物！女工清潔手臂捲入　職安署勒令停機並開罰

▲雲林某食品加工廠女員工左手捲入機器內 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林斗六市科加路一家食品公司今（23）日發生嚴重工安事件，一名32歲莊姓女員工在清洗攪拌機時，左手不慎被機器捲入。雲林縣消防局獲報後火速到場搶救，歷時40多分鐘，協助傷者脫困，緊急送醫救治，職業安全衛生署將依違反《職業安全衛生法》規定裁罰。

雲林縣消防局表示，上午11時37分接獲報案，指該公司一名員工左手掌被大型食品攪拌器捲入，立即派遣斗六、六合、公園三個分隊共11名消防人員，出動6輛消防及救護車趕赴現場。警消及救護人員到場先為受困女子止血，並以電鋸破壞機具進行救援，至12時18分成功脫困，現場初判為左手手臂開放性骨折，由救護人員送往斗六台大醫院急救。

▲警消及救護人員到場先為受困女子止血，並以電鋸破壞機具進行救援。（圖／記者游瓊華翻攝）

職業安全衛生署中區職安衛生中心主任林聰偉指出，初步調查顯示，莊女在未停機狀況下清洗攪拌機，疑因發現葉片有殘留物而伸手欲清理，不慎導致手臂遭捲入。職安署已要求業者即刻停工該設備，並將依違反《職業安全衛生法》規定裁罰，罰鍰金額介於3萬至30萬元。事故詳細原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

▲職安署已要求業者即刻停工該設備，並將依違反《職業安全衛生法》規定裁罰。（圖／記者游瓊華翻攝）