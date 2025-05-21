斗六市展開人行道大掃除　每週執行聯合取締違規停車與雜物

▲斗六市公所於20日進行「斗六市外環道及市區人行道聯合清道作業」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

斗六市公所於20日進行「斗六市外環道及市區人行道聯合清道作業」，針對人行道及道路遭違規停車與私人物品占用等問題進行大規模清理與取締。此次行動由雲林縣警察局、雲林縣警察局斗六分局配合斗六市公所與清潔隊等共同執行。



市公所指出，去年市公所在內政部國土管理署「提升道路品質前瞻計畫」補助下，完成超過7公里長的人行道拓寬兼停車及公共設施帶改善，為確保人行道淨空，市公所每週均派員巡查及取締，但近日人行道違停與雜物占用情況日趨嚴重，為有效改善現況，此次清道行動將針對市區與外環道路熱點區域進行強力清除，包括違規汽機車拖吊、雜物清除與現場宣導。





市公所表示，這項作業並非一次性行動，自2025年5月20日起將每週定期進行一次清理作業，因近期正辦理「斗六市西市場道路排水改善工程」，為確保工程順利進行與交通順暢，將同步加強周邊區域交通秩序管理，優先針對市場周圍整頓，包含大同路、中山路、西平路及民生路等主要幹道拖吊與違規取締作業，後續將逐步擴大至全市範圍，建立長效的管理與稽查機制。

▲斗六市公所於20日進行「斗六市外環道及市區人行道聯合清道作業」。（圖／記者游瓊華翻攝）