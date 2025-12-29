人間道慈善會捐復康巴士助弱勢　黃偉哲：讓身障者不被行動限制

▲台南市人間道慈善會捐贈1輛復康巴士，市長黃偉哲代表市府受贈並回贈感謝狀，感謝善心團體支持身障交通服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應台南市照顧弱勢優先的施政理念，社團法人台南市人間道慈善會秉持回饋社會初衷，慷慨捐贈1輛復康巴士，協助提升身心障礙者及行動不便者交通服務量能，捐贈儀式29日於永華市政中心二樓迴廊舉行，市長黃偉哲代表市府受贈並回贈感謝狀，感謝慈善會以實際行動支持市政、關懷弱勢，攜手打造更友善的城市環境。

市長黃偉哲表示，復康巴士是長輩與身障者突破行動限制、參與社交與生活的重要支柱，目前全市共有155輛復康巴士，年服務量已突破28萬趟次，車輛使用頻繁、耗損率高，所幸透過公私協力持續挹注資源，才能確保行動不便者不與社會脫節。市府將妥善運用這份善心，讓溫暖真正落實到市民日常生活中，並在歲末之際以「馬到成功」祝福各界善心人士，期許善念持續傳遞。

台南市人間道慈善會理事長徐玲媚表示，慈善會長期深耕地方，始終秉持「濟弱扶貧」精神，此次在總幹事及全體理監事全力支持下，匯聚愛心捐贈復康巴士。她也強調，行善不是一次性的行動，而是一條要持續走下去的路，今天捐出的「1號」只是起點，未來將持續集結社會力量，朝「人間道2號」邁進，為弱勢族群提供更完善的交通服務。

社會局長郭乃文指出，社團法人台南市人間道慈善會自2016年成立以來，長期投入弱勢家庭與獨居長者關懷，並持續辦理捐血活動、台19線獎助學金頒獎典禮等多項公益行動。此次捐贈復康巴士，象徵民間力量與市府攜手守護身心障礙朋友交通需求，也期盼帶動更多慈善團體與市民投入公益行列。

社會局補充，目前台南市共有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供超過30萬趟次服務，平均每輛車每月行駛里程超過1800公里，多數車輛來自民間企業、團體或市民個人捐贈。此次捐贈車輛，將優先用於汰換使用年限逾10年以上的老舊復康巴士，以確保行車安全與服務品質。

社會局提醒，復康巴士接送時間為每日上午6時至晚上11時，民眾可撥打06-2975678（永華、溪南區）、06-6328899（溪北區）或透過Line@官方帳號（LINE ID：@tnrehabus）預約。