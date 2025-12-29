軍事迷鼓吹恐攻！發文稱「孤狼不止，張文不死」　涉恐嚇8萬交保

▲軍事迷發文「孤狼不止，張文不死」，涉恐嚇8萬交保。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

張文隨機殺人事件引起各界議論，屏東里港警分局於社群Threads上，發現推崇1219攻擊事件的貼文，且合理化在台北車站隨機殺人行為，經蒐證後28日在新北市板橋區查緝黃姓男子到案，移送屏東地檢署今（29）日訊後，認涉恐嚇公眾罪嫌，諭知交保8萬元，定期向指定派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾之言論。

屏東里港分局指出，於執行網路巡邏時，在社群Threads上發現一則網路貼文，內容提及推崇1219隨機攻擊事件等字眼，將犯罪者比喻成「孤狼」，合理化在台北車站隨機殺人之行為，並強調「孤狼不死」等言論，同時號召快變成孤狼之人及欲發動戰術性恐怖攻擊者可與其交流，並自稱是迷彩軍事迷，恐引發他人模仿學習及造成社會恐慌。

里港警分局報請屏東地方檢察署「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，隨即鎖定犯嫌身分及落腳處，並於28日持拘票在新北市板橋區查緝黃姓犯嫌到案，並查扣其犯案所用手機1支等相關證物，全案依涉嫌刑法妨害秩序、恐嚇危害安全等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

屏東地檢署指出，黃男於12月25日發表標題為「張文祭奠」，內容含有「孤狼不止，張文不死」、「希望下一個快要變孤狼的弟兄可以跟我私訊或留言，哥非常好相處，想發動戰術恐攻也可以跟我交流」等文字訊息，以此等加害生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公安。經專案小組連日蒐證與過濾相關事證後，持拘票於28日拘提黃男到案。

檢察官於今日訊問後，認黃男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，諭知交保8萬元，定期向指定派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾之言論。