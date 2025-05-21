斥資1億打造人本通行網　斗六市3大幹道人行道全面升級

▲立法委員張嘉郡今日邀集國土管理署與斗六市長林聖爵、雲林縣政府與多位民代，接連會勘大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員張嘉郡今（21）日邀集內政部國土管理署與斗六市長林聖爵、雲林縣府與多位民代，接連會勘大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，改善4.4公里的人行道設施，總經費約1億600萬元。在張嘉郡爭取與協助下，獲得中央補助88％，改善雲林斗六市區人行空間品質，打造安全的步行環境。

立法委員張嘉郡表示，近年來台灣行人安全問題備受關注，為了回應民眾對安全通行的期待，林聖爵率領市政團隊積極規劃人行空間改善工程，此次針對市區三條主要幹道，全面升級步行動線與通行空間，未來對於上下學的學童、推嬰兒車的家長、以及行動不便的長者而言，將大幅提升日常通行的便利與安全，打造一個讓市民通行安心的步行環境。

張嘉郡表示，此次三案不但融入海綿城市設計理念，讓道路更具氣候韌性；也讓高齡者、孩童與身障者的行走空間更加友善，這些工程將串聯校園、車站、市場、公園等重要節點，回應日常生活所需，她也承諾，未來會持續協助爭取資源，讓斗六成為宜居宜行的典範城鎮。

▲立法委員張嘉郡今日邀集國土管理署與斗六市長林聖爵、雲林縣政府與多位民代，接連會勘大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

林聖爵表示，此次行人安全提升工程涵蓋三條主要道路，特別感謝立委張嘉郡與許宇甄的大力爭取，斗六市近年已完成都市計畫區內各國小周邊人行道的改善工程，但周邊道路的串聯，更是提升步行安全的關鍵，此次計畫就是進一步整合學校周邊與市區主幹道的人行空間，形成安全的通行路網，讓學童與市民的日常通行更加便利安心。

與會的內政部國土管理署副總工程司蘇建隆表示，對於這次斗六3大人行道改善提案深受感動，地方順應國土署近年推動人本交通的優先原則，斗六市政團隊打造「從無到有」的行人空間，並整合斷裂、零碎的通行區塊，充分展現地方市政團隊對人本交通的重視與投入。

根據改善工程，大同路將新建總長約530公尺的人行道，採雙側配置，並結合無障礙設計與空中纜線下地，強化與火車站周邊動線的串聯，打造完整且安全的步行廊道。民生南路人行道總長度達1900公尺，除空間重整外，亦將全面升級排水與照明設施，提升整體環境舒適度與通行安全。成功路則整建總長約2060公尺的人行道，涵蓋三民路至大學路主線及斗六家商外圍巷弄區段，形塑市區具韌性與友善的人本通行環境。