醫療不中斷、量能再擴充　台南市立醫院BOT案打造下個50年健康防線

▲台南市立醫院BOT案今正式簽約，市長黃偉哲與秀傳醫療社團法人董事長黃士維共同見證，衛生局李翠鳳局長、市立醫院院長蔡良敏簽署ＢＯＴ契約，引進七十六億元投資增設腫瘤大樓，續營五十年守護市民健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立醫院身為全台首家「公辦民營」醫院，自1988年起由台南市政府委託秀傳醫療社團法人經營，長年被視為醫療公私協力的重要典範，因應現行ROT契約將於2027年屆滿，台南市政府超前部署，29日正式舉行BOT簽約儀式。

由市長黃偉哲、秀傳醫療社團法人董事長黃士維及台南市立醫院院長蔡良敏共同簽署，宣布引進超過新台幣76億元民間投資，增設腫瘤大樓與現代化醫療設施，展開為期50年的全新營運里程碑。

市長黃偉哲表示，秀傳醫療自1988年承接經營台南市立醫院，當年的ROT案即為全國首例，奠定台南推動公私協力醫療建設的關鍵基礎。如今再以BOT模式擴大投資，不僅是契約的延續，更是對市民健康長期承諾的具體展現。市府也將在醫院周邊交通動線、道路順暢與病患就醫權益等各項配套上全力配合，確保工程推動與醫療服務品質並行不悖。

黃偉哲進一步指出，此案最大特色在於「醫院持續營運中同步興建全新醫療大樓」，工程與醫療服務需高度協調，施工難度與風險在全國實屬少見，深具指標意義。他感謝秀傳多年來守護無數生命，對市民健康貢獻深遠，未來在既有基礎上再擴充醫療量能，將為台南打造更完整、更現代化的醫療環境，成為城市醫療發展的重要里程碑。

衛生局長李翠鳳表示，為確保醫院永續經營與醫療品質，經專家建議後，市府決定採行BOT模式，並設定為期50年的經營期，引進民間資源打造現代化醫療環境。依新契約內容，台南市立醫院將維持急性一般病床431床的區域醫院規模，並增設腫瘤科與全新腫瘤大樓，全面提升治療量能；另新建醫療大樓的急診室將改設於崇明路，以降低周邊交通衝突，優化民眾就醫動線。

衛生局長李翠鳳強調，本案最大挑戰在於長達10年半的興建期間，必須在「醫療服務完全不中斷」的前提下完成汰舊換新，被形容為「穿著衣服改衣服」的高難度工程，唯有具備長期經營經驗、專業能力與高度責任感的團隊，才能承擔如此風險，市府對秀傳醫療社團法人的投入與承諾深具信心。

衛生局也說明，秀傳醫療社團法人於2023年3月主動提出BOT規劃構想，市府隨即依法啟動政策公告與可行性評估，期間辦理2場公聽會廣納民意，並與地方居民充分溝通。經2024年12月8日甄審委員會評選，秀傳獲評為最優申請人，12月22日完成議約，新BOT契約將於2027年7月1日正式生效，50年營運期滿後，相關建設將全數移轉予台南市政府。

秀傳醫療社團法人董事長黃士維表示，未來將持續強化台南市立醫院作為社區健康守護者的角色，深化與基層診所、地區醫院及醫學中心的雙向轉診合作，促進醫療資源合理配置，提供以病人為中心、高品質且高效率的醫療服務。

今日簽約儀式包括市議員曾培雅、陳皇宇、蔡秋蘭出席見證，立委陳亭妃、林俊憲服務處及多位議員服務處亦派代表到場參與。