李方艾美加入「寵物戰場」　毛孩爽睡帳篷、上高空餐廳看夜景

▲台中李方艾美酒店宣布自明年1月1日起，加入寵物友善飯店行列。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

「毛孩不只是寵物，更是家人！」這股風潮正席捲旅遊業。台中頂級飯店掀起一場「寵物友善」軍備競賽，不再只是「可入住」，而是將毛孩視為真正的VIP貴賓。繼草悟道全國大飯店成功打響名號後，台中李方艾美酒店也重磅宣布加入戰局，預告將以五星級規格款待毛孩，讓飼主帶寵物出遊有更奢華的選擇。

▲李方艾美酒店開放毛孩可隨主人進入24樓高空景觀餐廳PANO 24及大廳酒吧，共享用餐時光。（圖／業者提供）



台中李方艾美酒店宣布將於2026年1月1日起正式轉型為寵物友善飯店，強調毛孩是「賓客」，不僅規劃專屬樓層與獨立動線，客房內更備妥專屬睡墊、小帳篷與玩具。最大亮點是餐飲服務，毛孩可隨主人進入24樓高空景觀餐廳PANO 24及大廳酒吧，共享用餐時光，客房餐飲也推出寵物專屬鮮食菜單。為慶祝上線，首波入住還有限量「寵物入住大禮包」，展現滿滿誠意。

▲台中全國飯店率先推寵物友善樓層，春節期間寵物樓層創下除夕全滿、初一至初四近八成滿的佳績。（圖／業者提供）



而搶先在市場建立口碑的全國大飯店，則憑藉草悟道的地利優勢持續升級服務。自暑假啟用寵物友善樓層後，因允許毛孩牽繩落地、自由上床而大受好評。近期更看準家庭客群，加開大坪數房型，可容納三隻大型犬與多位家人同住。飯店周邊的寵物友善商場與餐廳林立，形成「一站式出遊生活圈」，也帶動春節期間寵物樓層創下除夕全滿、初一至初四近八成滿的佳績。