斗六市公所再度召開西市場改善說明會　四階段施工兼顧營業權益

▲斗六市公所今日舉辦「西市場道路排水改善工程」第2次說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六西市場因道路老舊、水溝淤積等問題日益嚴重，長期以來不僅影響整體市場環境，也對行人通行與公共安全造成威脅。斗六市公所今（12）日舉辦「西市場道路排水改善工程」第2次說明會，由林聖爵市長親自率領市公所團隊出席，並邀請雲林縣政府建設處、水利處、交通工務局等共同與會。

市公所規劃針對市場內部及周邊道路與排水系統進行全面性整修，已於4月11日舉辦首場說明會。當時民眾對於施工期間對攤販營運的影響、工期是否能縮短、市場髒亂及污水處理等多方面議題表達關切，市公所經彙整各項意見與建議，於此次第2次說明會中逐一回應並進行說明。

▲斗六市公所經彙整各項意見與建議，於此次第2次說明會中逐一回應並進行說明。（圖／記者游瓊華翻攝）

市公所說明，針對工程對攤販營業的衝擊，將採取4階段分區施工方式，並於雲林路一段設置臨時攤販安置區，施工期間攤販可移至安置區持續營業，同時配合警察局辦理交通維持及管制措施；在施工期程方面，將加派工班並實施夜間施工，盡力壓縮總工期，以降低對商家與民眾的影響。針對市場環境改善，計畫設置污水油脂截流槽，使油污水能集中處理，有效防止排水系統阻塞。

完工後道路將劃設6公尺淨空範圍，保障未來消防與救護車輛通行順暢，市長林聖爵強調，整建雖然會帶來短期的不便，但市公所將秉持改善市場環境的決心，全面投入整建工程，並透過設置臨時攤販安置區與夜間施工等措施，盡可能縮短施工時間，將對攤販營業的影響降至最低。

此外，西市場內自來水管線數十年未曾更新，也藉由道路施工期間，請自來水公司同步進行管線汰換作業，預計全面將原有塑膠管更換為鑄鐵管，不僅可降低破管與滲漏風險，亦將大幅提升供水的穩定性與整體品質。

▲民眾對於施工期間對攤販營運的影響、多方面議題表達關切。（圖／記者游瓊華翻攝）