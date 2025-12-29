　
地方 地方焦點

台東警、銀聯手攔阻詐騙　守住逾300萬元民眾積蓄

▲警銀聯防攔下詐騙金流。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警銀聯防攔下詐騙金流。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一句貼心的關懷提問，成功守住民眾多年積蓄。台東警方與金融機構攜手合作，透過第一線行員即時關懷與通報機制，近期成功攔阻多起詐騙案件，合計避免民眾財損逾數百萬元，展現警銀聯防防詐成效。

警方指出，日前一名民眾前往玉山銀行台東分行辦理提款業務，表示欲將資金投入虛擬貨幣投資，並稱為「朋友介紹、投資穩定」。行員於關懷詢問過程中，察覺相關說法與常見投資詐騙話術高度相似，隨即耐心勸說並通報警方到場協助，最終成功攔阻新台幣50萬元，避免民眾誤入詐騙陷阱。

另一起案件發生於彰化銀行台東分行，一名民眾欲匯出大額款項，並表示用途為「房屋修繕」。行員進一步詢問修繕對象、是否具備合約或估價單時，發現民眾說詞反覆，且匯款金額與實際需求顯不相符，研判疑似遭詐騙集團誘騙，立即通報警方協助，最終成功攔阻高達新台幣236萬元，保住民眾多年辛苦積蓄。

為肯定銀行行員在第一線積極把關、即時通報的專業表現，分局長日前特別前往玉山銀行及彰化銀行，親自頒發攔阻詐騙獎勵，感謝行員在日常業務中多問一句、多留意一分，成為防制詐騙最重要的一道防線。

根據台東警分局統計，截至12月18日止，今年已成功攔阻詐騙案件共75件，攔阻金額累計達新台幣5,133萬元，成果相當顯著。警方呼籲民眾，凡遇標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資機會，或要求以各種名目提領、匯款、購買虛擬貨幣者，皆為常見詐騙手法，務必提高警覺；如有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線，或向就近派出所查證，共同防堵詐騙犯罪，守護自身財產安全。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台東全面查核加水站　水質檢驗全數合格

台東全面查核加水站　水質檢驗全數合格

確保縣民飲用水衛生安全，台東縣衛生局每年定期辦理加水站環境衛生查核及水質檢驗作業，持續加強投幣式加水站水質抽驗與衛生管理監督。114年度針對縣內加水站進行全面稽查，查核重點涵蓋設施設備與環境衛生、資訊及廣告標示情形，以及水質檢驗結果等項目。

因應跨年與春節人車潮　饒慶鈴要求強化交安管理

因應跨年與春節人車潮　饒慶鈴要求強化交安管理

詐騙主謀被判806年「依法只關20年」

詐騙主謀被判806年「依法只關20年」

台最強跨年演唱會將登場　饒慶鈴要求團隊全面就位

台最強跨年演唱會將登場　饒慶鈴要求團隊全面就位

結合科技巡防與實務經驗　成功警迅速救援港區路倒男子

結合科技巡防與實務經驗　成功警迅速救援港區路倒男子

