農友羅偉壽獲日本米評鑑大獎　關山稻米品質躍上國際舞台





▲關山米品質獲日本專業評鑑肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

關山稻米再度在國際舞台嶄露頭角、為台灣農業爭光。關山鎮農友羅偉壽參加日本舉辦的「第26屆米・食味分析鑑定大會」，於「都道府縣・海外地區代表米飯錦標賽」中脫穎而出，榮獲「特別優秀賞」，其稻米品質獲得國際專業評鑑高度肯定，成功將關山米推向國際。

為表揚羅偉壽長年深耕稻米栽培、持續精進品質的卓越表現，關山鎮公所與鎮民代表會於29日前往張貼紅榜表達祝賀，並由鎮長彭成豐代表公所頒發新台幣20萬元獎金，以實質行動肯定其對關山稻米品質提升所作出的貢獻。同時，也特別感謝新乾坤碾米廠在栽培管理及後端製程技術上的專業協助，成為此次獲獎的重要後盾。

鎮長彭成豐表示，能在競爭激烈的國際賽事中脫穎而出實屬不易，這份榮耀不僅屬於羅偉壽個人，更象徵關山整體農業實力的展現。此次獲獎充分證明關山米在品質、風味及栽培技術上已達國際水準，讓世界看見關山，也看見關山米的用心與價值。

鎮民代表會主席吳文忠也表示，羅偉壽長期投入稻米栽培、堅持品質、精益求精，其努力獲得國際肯定令人與有榮焉，不僅鼓舞在地農友士氣，也為關山農業樹立優良典範，期盼未來有更多優秀的關山農產品登上國際舞台，持續為台灣農業增添光彩。