台東全面查核加水站　水質檢驗全數合格飲水安全無虞

▲台東全面查核加水站。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為確保縣民飲用水衛生安全，台東縣衛生局每年定期辦理加水站環境衛生查核及水質檢驗作業，持續加強投幣式加水站水質抽驗與衛生管理監督。114年度針對縣內加水站進行全面稽查，查核重點涵蓋設施設備與環境衛生、資訊及廣告標示情形，以及水質檢驗結果等項目。

衛生局指出，本次共完成135件水質抽驗，微生物初驗不合格案件，均已依規定要求業者限期改善並暫停販售，須經複抽驗合格後始得恢復供應。其中，初驗不合格者計10件，皆已完成改善並通過複抽驗。此外，針對溴酸鹽進行水質安全抽驗共32件，檢驗結果全數符合相關法規標準，顯示縣內加水站整體飲水品質尚屬穩定，飲水安全無虞。

台東縣衛生局表示，為強化加水站自主管理及法規遵循，依《台東縣加水站衛生管理自治條例》規定，每年定期辦理加水站衛生講習，輔導業者落實食品業者登錄、投保產品責任險，並確保販售水品之品名與廣告內容與實際性質相符。同時加強管路、加水槍及製水過程之衛生管理，要求貯存設備與加水槍應設有防塵措施、避免日照曝曬，加水站周邊環境保持清潔，並定期更換濾心，以確保供水品質與衛生安全。

衛生局進一步提醒，加水站業者若於產品品名或廣告中使用「活」、「活礦」、「活礦泉」、「量子」、「健康」、「負氫」、「磁礦化」、「磁能」、「磁氧」、「磁礦」、「活氧」、「能量」、「能量活化」、「小分子水」等字樣，恐涉及違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項有關不實、誇張或易生誤解之規定，將依同法第45條處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰；另若違反第28條第2項食品不得宣稱醫療效能之規定，最高可處新台幣500萬元罰鍰，請業者務必審慎遵循相關法令。

台東縣衛生局也呼籲消費者，於加水站購買飲用水時，應留意現場是否張貼「台東縣加水站核准證明」、「水源供應許可證」及「應煮沸勿生飲」等標示，自備盛裝容器亦應定期清洗，飲用前務必煮沸，避免生飲，以降低健康風險。衛生局將持續辦理不定期稽查與水質抽驗，全面守護縣民飲水衛生安全。