解放軍圍台軍演　陸委會二度發聲：呼籲中共當局理性克制

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

解放軍29日上午在台灣周邊海空展開「正義使命-2025」演習及實彈射擊。對此，陸委會下午再度發出新聞稿表達強烈抗議與不滿，並呼籲中共當局理性克制，立即停止挑釁行為，「此次軍演所謂『正義』之名更為荒謬，中共的行徑與其所宣稱『全球和平倡議』背道而馳，更突顯其意圖改變現狀的霸權本質。」

陸委會提到，中共軍演行徑已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全，「我們呼籲中共當局理性克制，立即停止這些極不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為國際規則和秩序頭號破壞者。」

▼解放軍「正義使命-2025」軍演宣傳海報。（圖／翻攝環球時報）



陸委會指出，近期以來，全球民主社群高度關注中國在印太區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國不僅持續侵擾我國周邊海空域，更在日本、菲律賓等鄰國周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高台海及區域緊張情勢。

陸委會說，這些非理性的挑釁行為，粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對聯合國憲章、國際法與國際秩序的公然挑戰。此次軍演所謂「正義」之名更為荒謬，中共的行徑與其所宣稱「全球和平倡議」背道而馳，更突顯其意圖改變現狀的霸權本質。

陸委會強調，面對中共的軍事動態，國安團隊事前均已嚴密掌握，並採取適切的因應作為，可以確保國防安全無虞，請國人安心。

陸委會還說，政府將堅定捍衛國家主權及民主自由，持續積極落實總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，提升自我防衛能力，強化全社會民主韌性，展現反對中共併吞台灣的堅定決心，並與理念相近國家密切合作，共同維護台海及印太區域的繁榮與穩定。