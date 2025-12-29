因應秋冬揚塵挑戰　台東縣強化源頭減量與場址管理

▲台東縣啟動秋冬揚塵全面防制措施。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

秋冬季節東北季風盛行，台東除須面對卑南溪河床自然揚塵影響，也需嚴防人為活動所產生的交互污染。為確保空氣品質持續維持優良水準，台東縣環境保護局採取「多元應變、源頭減量」雙管齊下策略，除持續推動卑南溪水覆蓋工程抑制自然揚塵外，並同步加強全縣砂石場、物料堆置場等重點場址管理，全力守護台東清新空氣。

環保局表示，當空氣品質指標（AQI）達100以上時，相關業者須全面啟動廠區內外洗掃及防制作業，確保從源頭降低環境中粒狀污染物逸散，避免揚塵影響周邊生活環境，維持縣內良好空氣品質。

台東縣政府指出，台東擁有全國最優質的空氣品質，是推動「慢經濟」的重要品牌價值，也是永續發展的核心基礎。面對冷空氣南下及境外污染影響，縣府以高效率行政作為及前瞻思維，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs），包含SDG 3「良好健康與福祉」、SDG 11「永續城市與社區」及SDG 13「氣候行動」。透過超前部署各項防制措施，除降低揚塵對生活品質的影響外，更展現守護民眾健康、兼顧環境品質與產業發展的永續治理決心。

台東縣環保局進一步說明，粒狀污染物為秋冬季空氣防護重點，業者須依規定於堆置區域及製程場所落實防制作為，包括裝設自動灑水設備並定時灑水，使物料保持濕潤以減少粒狀污染物產生；出廠車輛須於離場前通過自動洗車設備清洗，工廠出入口及其延伸10公尺路面不得殘留運輸車輛夾帶之泥沙與污染物，各廠並應確實洗掃鄰接道路。未依規定落實防制措施者，將依違反《空氣污染防制法》第23條規定，處新台幣10萬元以上、2,000萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

此外，環保局提醒瀝青業者及道路管理單位，相關管理辦法已於112年修正發布，明定瀝青出料口集氣設施集氣效率須達60%以上，及人行道、交通島裸露區域覆土高度不得超過緣石上緣等規範，改善期限至明年6月止。屆時環保局將全面啟動查核作業，呼籲各公私場所務必於期限內完成防制設施設置與改善，以免受罰。

環保局強調，好空氣不只是口號，而是需要公私部門每日共同落實的基本功。除感謝多數業者主動配合各項防制措施外，也提醒民眾於秋冬季節多留意即時空氣品質資訊。未來將持續強化各類逸散污染源巡查與管理，攜手在地產業共同努力，讓「天天好空氣」成為台東最具代表性的城市日常。