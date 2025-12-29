　
地方 地方焦點

聽障奧運台南之光　黃偉哲表揚3選手為台灣、台南爭光

▲市長黃偉哲頒發「台南之光」獎牌，表揚台南選手在2025達福林匹克運動會勇奪佳績。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲頒發「台南之光」獎牌，表揚台南選手在2025達福林匹克運動會勇奪佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年達福林匹克運動會（聽障奧林匹克運動會）日前圓滿落幕，台南市籍選手在國際賽場上展現堅定意志與高超實力，勇敢迎戰各國好手，為台南市奪下1金、1銀、3銅的亮眼成績。市長黃偉哲29日親自頒發「台南之光」獎牌及禮品，公開表揚選手卓越表現，肯定他們在國際賽會上為台灣、也為台南爭光。

黃偉哲表示，非常開心三位優秀的台南市籍選手在本屆達福林匹克運動會中大放異彩，憑藉長期累積的實力與毅力，在世界舞台上站穩腳步、奪得佳績，這不僅是個人成就，更是城市的榮耀。他也感謝選手們持之以恆的努力，以及教練團隊與家人一路以來的支持與付出。

▲市長黃偉哲頒發「台南之光」獎牌，表揚台南選手在2025達福林匹克運動會勇奪佳績。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，三位選手年紀都相當年輕，未來仍有很大的成長空間，市府將持續研議完善配套，不論是在日常訓練、國內外賽事參與，或是奪牌後的獎勵制度，都將提供更有力的後盾，讓選手能無後顧之憂專心備戰，持續在國際舞台上發光發熱。

▲市長黃偉哲頒發「台南之光」獎牌，表揚台南選手在2025達福林匹克運動會勇奪佳績。（記者林東良翻攝，下同）

本屆賽事中，林雅琴選手在保齡球項目表現格外亮眼，一舉拿下女子團體組金牌、混合團體組銀牌及女子單打組銅牌；盧泰安選手於保齡球男子團體組奪得銅牌；劉浩恩選手則在羽球混合團體組摘下銅牌，三位選手皆展現高度競技水準與堅韌不拔的運動精神。

體育局長陳良乾表示，選手們能夠在達福林匹克運動會這樣的國際級賽事中脫穎而出實屬不易，除了肯定選手自身的努力與堅持，也感謝家人與教練團隊長期陪伴與專業指導，並感謝台南市體育總會、身心障礙運動委員會及台南市身心障礙體育運動總會長期支持，才能累積出如此豐碩的成果。

▲市長黃偉哲頒發「台南之光」獎牌，表揚台南選手在2025達福林匹克運動會勇奪佳績。（記者林東良翻攝，下同）

體育局也強調，未來將持續投入更多運動資源，強化訓練環境並完善選手福利保障，協助選手安心培訓、穩定發展，期許台南市選手持續站上世界舞台，追求卓越、爭取榮耀。

相關新聞

人間道慈善會捐復康巴士助弱勢讓身障者不被行動限制

人間道慈善會捐復康巴士助弱勢讓身障者不被行動限制

為響應台南市照顧弱勢優先的施政理念，社團法人台南市人間道慈善會秉持回饋社會初衷，慷慨捐贈1輛復康巴士，協助提升身心障礙者及行動不便者交通服務量能，捐贈儀式29日於永華市政中心二樓迴廊舉行，市長黃偉哲代表市府受贈並回贈感謝狀，感謝慈善會以實際行動支持市政、關懷弱勢，攜手打造更友善的城市環境。

柳營酪農區治水再升級！黃偉哲主持八老爺滯洪池動土防洪面積擴至8公頃

柳營酪農區治水再升級！黃偉哲主持八老爺滯洪池動土防洪面積擴至8公頃

開台聖王祭典聯誼大會登場黃偉哲與全國60宮廟、3千信眾共賀盛典

開台聖王祭典聯誼大會登場黃偉哲與全國60宮廟、3千信眾共賀盛典

周春米地震後發文！遭自動翻譯成「去死」

周春米地震後發文！遭自動翻譯成「去死」

黃偉哲未站台　陳亭妃不擔心：賴清德當年只有6議員挺照樣贏

黃偉哲未站台　陳亭妃不擔心：賴清德當年只有6議員挺照樣贏

