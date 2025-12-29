聽障奧運台南之光　黃偉哲表揚3選手為台灣、台南爭光

▲市長黃偉哲頒發「台南之光」獎牌，表揚台南選手在2025達福林匹克運動會勇奪佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年達福林匹克運動會（聽障奧林匹克運動會）日前圓滿落幕，台南市籍選手在國際賽場上展現堅定意志與高超實力，勇敢迎戰各國好手，為台南市奪下1金、1銀、3銅的亮眼成績。市長黃偉哲29日親自頒發「台南之光」獎牌及禮品，公開表揚選手卓越表現，肯定他們在國際賽會上為台灣、也為台南爭光。

黃偉哲表示，非常開心三位優秀的台南市籍選手在本屆達福林匹克運動會中大放異彩，憑藉長期累積的實力與毅力，在世界舞台上站穩腳步、奪得佳績，這不僅是個人成就，更是城市的榮耀。他也感謝選手們持之以恆的努力，以及教練團隊與家人一路以來的支持與付出。

黃偉哲指出，三位選手年紀都相當年輕，未來仍有很大的成長空間，市府將持續研議完善配套，不論是在日常訓練、國內外賽事參與，或是奪牌後的獎勵制度，都將提供更有力的後盾，讓選手能無後顧之憂專心備戰，持續在國際舞台上發光發熱。

本屆賽事中，林雅琴選手在保齡球項目表現格外亮眼，一舉拿下女子團體組金牌、混合團體組銀牌及女子單打組銅牌；盧泰安選手於保齡球男子團體組奪得銅牌；劉浩恩選手則在羽球混合團體組摘下銅牌，三位選手皆展現高度競技水準與堅韌不拔的運動精神。

體育局長陳良乾表示，選手們能夠在達福林匹克運動會這樣的國際級賽事中脫穎而出實屬不易，除了肯定選手自身的努力與堅持，也感謝家人與教練團隊長期陪伴與專業指導，並感謝台南市體育總會、身心障礙運動委員會及台南市身心障礙體育運動總會長期支持，才能累積出如此豐碩的成果。

體育局也強調，未來將持續投入更多運動資源，強化訓練環境並完善選手福利保障，協助選手安心培訓、穩定發展，期許台南市選手持續站上世界舞台，追求卓越、爭取榮耀。