耀登科技把理念轉化成日常執行　榮獲「國家永續發展獎」殊榮

▲呂莉萍代表領取國家永續發展獎。（圖／耀登炳南基金會提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市耀登科技公司長期深耕無線通訊相關技術，包含低軌衛星、毫米波、6G與O-RAN等前瞻應用，並將永續納入企業核心決策與營運管理體系榮獲今年「國家永續發展獎」殊榮。董事長張玉斌表示，永續對耀登而言，並非單一面向的環保或公益議題，而是深植於公司長期經營與研發投入的重要基礎。

▲張玉斌及呂莉萍帶領永續辦公團隊獲國家永續發展獎殊榮。（圖／耀登炳南基金會提供）

今年國家永續發展獎共有147件報名，最終43個團隊獲獎，其中企業類競爭尤為激烈，中小企業組有7家獲獎。此次耀登獲獎是對該公司多年來將永續內化為經營與治理核心方向的肯定。未來，耀登將持續深化永續與營運決策的整合，穩健推進永續與創新並行的發展路徑。

▲耀登炳南基金會頒發獎學金給獲獎學生。（圖／耀登炳南基金會提供）

耀登永續長呂莉萍表示，在耀登，永續工作的核心是把理念轉成日常可以執行、也能長期持續的做法。在公司治理與營運面，耀登已建立完整的永續管理架構，包含董事會層級的永續督導、內部跨部門協作，以及供應鏈的永續評核機制，讓 ESG 能夠穩定地融入日常營運流程，從既有的管理制度並行，逐步內化為公司運作的一部分。

耀登從組織端與營運端推動減碳行動，已完成溫室氣體盤查與查證，並持續推動節能改善、綠電使用與廠辦節能設計；同時，正在興建的八德新研發總部，規劃投資上億元，並以黃金級綠建築為目標，依循 LEED 與 EEWH 雙認證標準進行設計與興建，作為未來營運的重要基礎。在產品與製程上，耀登逐步導入低溫製程、使用 PCR 再生塑膠，以及包材回收等作法，讓環境考量自然成為研發與製造流程中的一環。