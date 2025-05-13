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國際火線／照她的形象：趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？

▲趙麗穎主演的《楚喬傳》。(圖／翻攝自大陸網站）

趙麗穎主演的「大女主」陸劇《楚喬傳》爭議不少。(圖／翻攝自大陸網站）

文／朱錦華

多數台灣人印象中，早年成功「侵台」的陸劇大多數是歷史劇； 例如《雍正王朝》、《康煕帝國》等。「大女主」陸劇開始吸引台灣觀眾目光的，應是從2011年劉詩詩主演的《步步驚心》開始。接著，孫儷的《後宮甄嬛傳》登場，掀起了宮鬥劇的高潮，也奠定了「大女主」在陸劇裡掛帥的地位

孫儷、范冰冰等人霸屏好一陣子後，到了2015年，趙麗穎憑著一齣仙俠劇《花千骨》橫空出世，瞬間躍升為一線流量「大女主」的代表(該劇是大陸首部網路播放總量突破200億次的電視劇）。

▲《後宮甄嬛傳》小主們集結。（圖／翻攝自微博）

紅爆兩岸三地的宮鬥劇《後宮甄嬛傳》。(圖／翻攝自微博)

接下來，她的《楚喬傳》(又名《特工皇妃》)、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，同樣創下極高的收視。原因是趙麗穎吸納了極強大的粉絲團，其作品不管評價如何，以及是否爆發爭議(例如長達67集的《楚喬傳》被指嚴重灌水)，仍然可以創下極高的收視；即所謂「自帶流量」。

近年來，能夠在流量上跟趙麗穎抗衡的「大女主」，大概只有「二劉二楊」。所謂「二劉」，是劉亦菲與劉詩詩，所謂「二楊」，是2017年時憑著《三生三世十里桃花》穩住「大女主」地位的楊冪，以及憑著《香蜜沉沉燼如霜》《長相思》兩齣虐戀「神」劇爆紅，但一張臉怎麼看怎麼怪的楊紫。

▲趙麗穎打戲刻意避開對手演員的假鼻子。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎的性感造型。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

與此同時，許多製片方目睹趙麗穎的強大氣場，當然很想複製這個成功模式，畢竟，趙麗穎只有一個，能接幾部戲？何況，她年齡會越來越大(今年37歲)，未來很多年輕角色恐怕都無法接演(除非演天山童姥）。於是，「複製趙麗穎計畫」啟動了。接下來，我們看到大陸「古偶劇」裡出現一個又一個臉圓圓(或臉短短)、眼睛大大、表情靈動的女主角。這些都是測試中的「趙麗穎2.0版」。

當中，1990年出生的譚松韻、屬於「95後小花」(1995年後出生)的關曉彤、趙露思、宋祖兒、田曦薇。都是代表性例子。迄今為止，外型最像的是譚松韻；但成績最好的是趙露思。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思）

▲ 趙露思已有趙麗穎接班人的架勢。（圖／翻攝自微博／趙露思）

曾來台灣求學、今年初驚傳曾遭經紀公司暴打、還得了重度憂鬱症的她，憑著《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》等作品走紅。如今的她，跟趙麗穎一樣可以自帶流量，已經具有「趙麗穎接班人」的架勢。

上述「複製」的過程中出現了一個異數：虞書欣。她跟趙麗穎長得完全不像。然而她演出的仙俠劇《蒼蘭訣》虐戀風格酷似《花千骨》，讓該劇同樣獲得極高的收視(光是在抖音播放量突破279億次)，虞書欣因此意外爆紅。 然而，她在該劇裡扮小女孩、拚命的裝可愛、做表情，實在讓人看得很不舒服。

▲▼虞書欣接演《雲之羽》原因，導演1句話說服她。（圖／翻攝自微博）

▲ 虞書欣在《雲之羽》裡表現出色。（圖／翻攝自微博）

反之，後來她在郭敬明導演、充滿東洋風的「古代幫會武俠劇」《雲之羽》裡扮演「刺客新娘」，表現沈穩內歛，讓人眼一亮。不過弔詭的是，她在該劇的努力，被劇中的大反派「女二」盧昱曉的光芒完全蓋過。原本長得不算出色的盧昱曉也因為此劇走紅，躍升為「女一」，連續接演了多部擔任女主角的「古偶劇」。人比人，氣死人，此言當真不假。

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