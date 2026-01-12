　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鎖定童子錫燈！一場縝密縱火竊盜案　揭百年國寶工藝驚人價值

記者唐詠絮／彰化報導

彰化福興鄉一間木材廠，去年9月底的一場火警，陳姓嫌疑人透過網購偽造車牌，深夜翻牆潛入，盜走「童子錫燈」，得手後迅速南下高雄典當，獲利近百萬元，更狠心點火企圖湮滅證據。為何一座錫燈能當得如此高價？原來它出自台灣國寶級錫雕大師陳志昇之手，其工藝承傳三代，早已是藝術市場中難以忽視的珍品。

▲台灣國寶錫雕大師陳萬能與陳志昇父子。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲福興木材廠失竊的童子錫雕出自國寶大師陳志昇之手。（圖／翻攝自文化局）

▲台灣國寶錫雕大師陳萬能與陳志昇父子。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲福興木材廠大火國寶童子錫雕遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這件被盜的錫雕作品，背後承載的是台灣錫藝百年脈絡。陳志昇的技藝啟蒙自父親—當代國寶級大師陳萬能。陳萬能早年便意識到，傳統產業必須「創新」才能永續，他大膽突破以往以「模具」量產的作法，改以手工打造各個部件，再細膩焊接組合成品。此舉不僅跳脫模具限制，更讓作品題材與造型自由度大增，為錫雕藝術開創全新境界。

在鹿港，「萬能錫店」名聲遠播，陳志昇從小在父親身邊耳濡目染，從幫忙製作小零件開始，一步步累積紮實功底。26歲退伍後，他正式隨父學藝，沉浸錫雕世界超過20年。他不僅傳承家學，更曾遠赴美國紐約亨特大學進修，將國際藝術視野融入傳統工藝，使其作品既深植本土魂，亦具當代表現力。

▲台灣國寶錫雕大師陳萬能與陳志昇父子。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台灣國寶錫雕大師陳萬能。（圖／記者唐詠絮翻攝）

正因陳萬能與陳志昇父子的作品融合手工精鑄、創新設計與深厚文化底蘊，使其在市場上極具辨識度與稀有性。每一件皆為獨一無二，難以被模仿或複製，加上錫材本身耐蝕、易保存的特性，讓錫雕在藝術收藏市場中行情持續看漲。

據了解，此次遭竊的「童子錫雕」高約3尺、重約6公斤，包含玻璃框恐達10公斤，15年前購入價格約40萬元，如今市場估值早已翻漲。竊嫌顯然深知其行情，鎖定目標後迅速南下典當，當鋪一開價便是百萬元。可惜的是，木材廠主雖幸運從火場中保住部分結構，這件藝術品如今僅殘存外框，令人惋惜。

▲台灣國寶錫雕大師陳萬能與陳志昇父子。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國寶大師陳志昇的童子錫雕全是手工打造獨一無二。（圖／記者唐詠絮翻攝）

【阿北叫不起來！】6歲女童機警求助 男天冷獲救

相關新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

全球封測大廠矽品精密，昨日清晨舉行第八屆「矽品半程馬拉松」，今年活動特別選在矽品未來AI戰略核心——二林廠區起跑，更轉化為連結地方、與社區共榮的重要橋梁，現場吸引超過5千名跑者一起參加，由董事長蔡祺文親自領跑，預告矽品在封測產業的長跑賽道上，2027年二林廠將全面運轉，將創造7千人就業機會。

少女控狼師開房猥褻　法官判無罪理由曝

少女控狼師開房猥褻　法官判無罪理由曝

鹿港狂風吹出「菜籃飄移神技」　滑行50米還閃車

鹿港狂風吹出「菜籃飄移神技」　滑行50米還閃車

彰化木材廠起火內幕曝！男偷百萬元童子錫燈再縱火

彰化木材廠起火內幕曝！男偷百萬元童子錫燈再縱火

即／國4神岡邊坡雜草狂燒！環保局發空污警訊

即／國4神岡邊坡雜草狂燒！環保局發空污警訊

