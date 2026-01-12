矽谷大咖出逃！加州富人稅天價金額曝　黃仁勳霸氣喊「隨他課」

▲ 輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州擬對億萬富豪課徵5%資產稅，嚇得矽谷大咖紛紛出走，但輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳卻霸氣表態，「完全沒關係」，即使面臨高達77億美元（約新台幣2436億元）的天價稅單也不為所動。

現年62歲、身家達1550億美元的黃仁勳6日接受《彭博》電視訪問時直言，「老實說，我連想都沒想過這件事。」這位全球第9大富豪身穿招牌黑色皮衣，淡定表示既然選擇居住在矽谷，「他們想課什麼稅就隨便吧，我完全可以接受。」

加州去年提案對資產超過11億美元的超級富豪課徵一次性5%資產稅，預計可從前200大富豪身上籌措約1000億美元，用於填補醫療、教育及食物援助等支出缺口。這份提案仍需蒐集足夠連署，才能在今年11月進入投票表決，但尚未拍板便掀起富豪出走潮。

創投大亨提爾（Peter Thiel）在跨年夜宣布遷居佛州邁阿密，現任白宮「AI沙皇」的創投家薩克斯（David Sacks）也搬到德州奧斯汀，至少還有其他6名億萬富豪已完成資產轉移。

但黃仁勳態度截然不同，他強調輝達紮根矽谷是因這裡擁有最豐富的人才庫，當被問及是否擔心高額稅金時，他回應，「這個人不會，他正努力打造AI的未來。」