中共去年演練「登陸台灣」！日媒曝衛星影像示警　結合民用船搶灘

▲中國大型航運公司所營運的民用大型滾裝式貨輪「普陀島」。（圖／翻攝自Maritime Optima）

記者羅翊宬／編譯

中國人民解放軍2025年夏季曾在廣東省汕尾市外海，動員水陸兩棲車輛與民用大型貨輪進行登陸演習，相關畫面經由衛星影像與船舶航跡資料獲得證實。日媒引述軍事專家說法分析，北京當局正透過徵用民用船舶、推動「軍民融合」，加速強化對台登陸作戰能力，日本政府亦已掌握相關動向並高度關注。

根據日媒《讀賣新聞》，該場演習發生於2025年7月16日，地點位於與台灣隔海相望的廣東省汕尾市外海。日媒透過人工衛星影像，以及可自動傳送船舶位置與航向的「船舶自動識別系統（AIS）」進行交叉比對，發現一艘疑似民用大型滾裝式貨輪（RO-RO船）停泊在海面上，後方則有11輛水陸兩棲車排成縱列航行。

衛星影像顯示，這11輛水陸兩棲車在海面上行進時留下明顯白色浪痕，反觀大型貨輪周圍幾乎沒有波紋，推測當時處於靜止狀態。由於水陸兩棲車可直接從船舶駛出，並從沙灘等地點直接登陸，主要用於運送兵員與裝備，外界研判此舉顯示解放軍正演練由海上平台投送登陸兵力的作戰模式。

熟悉中國安全事務的笹川平和財團上席研究員小原凡司分析，相關演習可能以登陸作戰為前提，實際演練在海面上將水陸兩棲車從RO-RO船卸載或再行裝載的流程，藉此提升解放軍的實戰能力。

報導指出，中國軍方長期以來面臨大規模海上運輸能力不足的問題，正嘗試透過動員民用船隻，彌補兵力登陸與投送裝備時的缺口，並提高從防守方難以預測的非傳統地點登陸的能力。

參與演習的船舶，經AIS資料比對，疑似為中國大型航運公司所營運的RO-RO船「普陀島」。該船籍港登記於遼寧省大連市，平時主要往返山東省煙台市。航跡顯示，「普陀島」於去年7月8日從大連出港，11日通過台灣海峽，16日在汕尾市外海活動，隨後北返，並於21日返回大連。

此外，台灣智庫「國防安全研究院」指出，「普陀島」8月可能再度南下，與其他RO-RO船一同參與汕尾外海的軍事訓練。美國海軍大學報告亦曾提及，該船曾於2023年3月參與廣東省外海的解放軍登陸演訓。

日本政府相關人士證實，已掌握這類軍民聯合演習動向，並持續密切關注中國強化海上投送與登陸能力的發展。