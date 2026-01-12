　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

說好薪水3字頭！她入職才知「殘酷真相」　過來人嘆：下次問清楚

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO入職後，才發現底薪不是32K。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多求職者在投遞履歷前，會先確認薪資範圍，但若實際入職後，發現固定底薪有很大的落差，會不會離職？一名在醫學中心擔任行政職的女網友發文表示，她當初看徵才網站上寫的薪資明明是32K以上，但入職後卻發現固定薪水僅有2萬9364元，她該不該逃？貼文曝光後，引起討論。

行政職底薪不到3萬！她嘆被騙

這名女網友在Dcard上，以「固定薪29,364該逃嗎」為標題發文表示，她目前在中部一間醫學中心擔任行政人員。當初在徵才網站上，該職缺標示月薪為3萬2000元以上，且在面試時，公司也未提及有試用期規定。

然而正式入職後，原PO才驚覺固定月薪只有2萬9364元，如果想達到3萬2000元以上，必須靠績效獎金和全勤獎金來補足，且這份工作還有三個月的試用期，讓她突然有種被騙進去的感覺。

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

看到其他人員的薪資　女網友感到自卑

原PO直言，雖然3萬2000元也是低到不行，但她原本以為至少固定底薪能有這個數字，現在若請個假，薪水就是2字頭，讓她真的很想逃！但看到其他公司開的薪水，她也覺得很低。現在在醫院內，看到其他工作人員，她就會想著，大家的薪水都比她高，進而感到自卑。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「超商／飲料店／火鍋店／飯店員工都底薪超過這個吧？但基本上38000左右」、「我最近路過一間新開的小7，薪水開3萬8」、「很多醫院不重視行政」、「趕快換工作吧」、「很多職缺都喜歡寫底薪+績效+全勤之後的薪水來騙人，你如果覺得做起來很不舒服那就逃，但如果你覺得還可以就再觀察」、「下次問清楚薪資結構問題，這也算經一事長一智」。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

墾丁店家「寧願倒閉」也不降價　他分析3原因

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

相關新聞

2萬多也投！海歸碩士「狂投80封履歷」全碰壁崩潰

2萬多也投！海歸碩士「狂投80封履歷」全碰壁崩潰

一名具有海外商學院碩士學歷的男子近日在網路發文，表示返台求職後遭遇重大挫折。他透露自己半年內投出80多封履歷，即便不斷調整職稱與期望薪資，仍難獲錄取，讓他不禁崩潰質疑，「台灣的老闆們到底想要什麼人？連根香蕉都不給的嗎？」

她不懂「UNIQLO哪裡時尚」　網曝關鍵

她不懂「UNIQLO哪裡時尚」　網曝關鍵

趁爸爸出差「和火辣親媽亂倫」搞大肚！男大生崩潰

趁爸爸出差「和火辣親媽亂倫」搞大肚！男大生崩潰

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

她曝「1職業」很扣分　同行搖頭：剛好過濾

她曝「1職業」很扣分　同行搖頭：剛好過濾

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

