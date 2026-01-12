說好薪水3字頭！她入職才知「殘酷真相」　過來人嘆：下次問清楚

▲原PO入職後，才發現底薪不是32K。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多求職者在投遞履歷前，會先確認薪資範圍，但若實際入職後，發現固定底薪有很大的落差，會不會離職？一名在醫學中心擔任行政職的女網友發文表示，她當初看徵才網站上寫的薪資明明是32K以上，但入職後卻發現固定薪水僅有2萬9364元，她該不該逃？貼文曝光後，引起討論。

行政職底薪不到3萬！她嘆被騙

這名女網友在Dcard上，以「固定薪29,364該逃嗎」為標題發文表示，她目前在中部一間醫學中心擔任行政人員。當初在徵才網站上，該職缺標示月薪為3萬2000元以上，且在面試時，公司也未提及有試用期規定。

然而正式入職後，原PO才驚覺固定月薪只有2萬9364元，如果想達到3萬2000元以上，必須靠績效獎金和全勤獎金來補足，且這份工作還有三個月的試用期，讓她突然有種被騙進去的感覺。

看到其他人員的薪資 女網友感到自卑

原PO直言，雖然3萬2000元也是低到不行，但她原本以為至少固定底薪能有這個數字，現在若請個假，薪水就是2字頭，讓她真的很想逃！但看到其他公司開的薪水，她也覺得很低。現在在醫院內，看到其他工作人員，她就會想著，大家的薪水都比她高，進而感到自卑。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「超商／飲料店／火鍋店／飯店員工都底薪超過這個吧？但基本上38000左右」、「我最近路過一間新開的小7，薪水開3萬8」、「很多醫院不重視行政」、「趕快換工作吧」、「很多職缺都喜歡寫底薪+績效+全勤之後的薪水來騙人，你如果覺得做起來很不舒服那就逃，但如果你覺得還可以就再觀察」、「下次問清楚薪資結構問題，這也算經一事長一智」。