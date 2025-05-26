41歲陳妍希演媽！「和男主角只差8歲」他看呆　一票搖頭：怎會奇怪

▲陳妍希在劇中演男主角媽媽。（圖／翻攝自微博／藏海傳官微）

記者曾筠淇／綜合報導

由肖戰主演的《藏海傳》近期熱播中，劇中找來許多知名演員演出，其中也包含陳妍希、鍾漢良等。41歲的陳妍希在劇中，飾演的是男主角的媽媽，因此就有網友不解，41歲的陳妍希演33歲肖戰的媽媽，不會很奇怪嗎？貼文曝光後，不少劇粉都直搖頭。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「41歲陳妍希演33歲肖戰的媽，不覺得怪嗎」為標題發文，提到最近《藏海傳》好評不斷，其中就有人在討論41歲的陳妍希演33歲肖戰的媽媽，並提到母子間的互動。

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對此，原PO認為，如果陳妍希不會保養，看起來比實際年齡差很多，那和肖戰演母子還或許有點說服力。但他認為，以陳妍希現在的狀態來看，就算和肖戰演情侶，他也不會覺得誇張，大家都不覺得兩人演母子很奇怪嗎？

▲陳妍希演技受肯定。（圖／Disney 提供）

貼文曝光後，不少看過《藏海傳》的網友都直呼，「代表你根本沒看」、「她演媽媽的時候，是肖戰角色的童年啊，那怎麼會奇怪」、「你根本沒看吧」、「笑死，劇情小時候的演員又不是（肖戰），你根本沒看」、「她是演主角小時候的童星的媽媽，你沒看吧」、「演童年的嗎有差嗎？且老公鍾漢良耶」。

還有網友回應，「陳妍希41歲了？」「2024年吳謹言33歲，王星越22歲，演情侶」、「沒差吧，一堆演白髮老人，臉上一點皺紋都沒有」。

▲《藏海傳》由肖戰領銜主演。（圖／Disney 提供）

事實上，陳妍希和鍾漢良在《藏海傳》中飾演夫妻，也是男主角的父母，但兩人出場時，男主角還年幼，是由童星出演。直到男主角蟄伏十年，長大了、準備要回京城報仇，肖戰才真正出場。