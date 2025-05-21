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國際火線／《繁花》裡的兩生花：雪芝與明珠的愛情轉移

▲繁花裡的杜鵑。（圖／劇照）

《繁花》裡杜鵑飾演「白月光」雪芝，讓觀眾驚艷。（圖／劇照）

文／朱錦華

《繁花》裡的男主角阿寶(胡歌飾演)，儘管身邊出現過4個女人，有些還牽到涉曖昧感情。但最終他還是一隻候鳥，無法在任何人的懷抱裡永久佇留。不過，4個女人裡，「白月光」(初戀)雪芝、事業上有「革命情感」的汪明珠，是對他最重要的兩人。剖析阿寶的感情世界，雪芝(杜鵑飾演)與小汪(唐嫣飾演)是有連結的；甚至可以說是「轉移」。

《繁花》第14集，是透露阿寶感情世界最關鍵的一集。劇中，在外灘27號「外貿公司」工作的小汪因為犯了錯誤(收受禮物忘了上繳），被下放工廠並接受調查。小汪託爺叔傳話，要阿寶表個態(要不要在一起)，晚上約在排骨年糕店見面。如果來了，答案就是肯定的。

▲胡歌、唐嫣主演的新劇《繁花》穩居話題、收視榜冠軍。（圖／翻攝自微博）

胡歌與唐嫣在《繁花》裡有精采對手戲。（圖／翻攝自微博）

然而，阿寶爽約了，他跑去跟陶陶喝酒。接著出現小汪癡癡地等的畫面，背景歌聲是張學友的《偷心》。阿寶離開陶陶家的時候，陶陶對妻子芳妹說：「阿寶出事了。」他解釋，從認識他到現在，之前只有一次看見他這個(失魂)樣子，是在1987年。跟陶陶道別後，阿寶坐上了十三路公交車，回憶的眼神裡浮現當年雪芝擔任公交車售票員的背影。

他在旁白裡說：「在認識汪小姐之前，我曾毫無保留地愛過一個人。」然後畫面一下子拉回到1978年，阿寶跟雪芝在洪順興的第一次約會。 這是劇中汪明珠跟雪芝的第一個連結；而且是最重要的是一個。它暗示，在阿寶心裡，這兩個女人的地位是相等的，只有先後之別。然而阿寶可以毫無保留地愛雪芝，卻為什麼拒絕小汪呢？

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

唐嫣在《繁花》裡有不計形象的演出。（圖／緯來戲劇台提供）

阿寶重視承諾。他許諾要讓小汪當上27號的科長。儘管她犯錯，只要調查後還她清白，留在27號，未來還是有機會的。但因為利益衝突關係，當時他還不能接受她(這個抉擇，注定了直到劇終時兩人仍是情深緣淺）。再者，她跟雪芝有十年之約，阿寶未嘗沒有再續前緣的念頭。

接下來的畫面回到了陶陶所說的1987年：雪芝回到上海，跟阿寶在洪順興見面，並且定下「十年之約」。臨別時，阿寶送雪芝上計程車。這時候，張學友《偷心》的歌聲再度響起(這是小汪與雪芝的第二個連結)。

▲《繁花》迎大結局，胡歌坦言仍不想離開「阿寶」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》裡胡歌飾演阿寶，感情上驛動的心始終定不下來。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

小汪出事兩個月之後的1993年7月，阿寶到香港談生意，意外發現雪芝原來是在半島酒店當服務生。兩人敘舊；阿寶建議她回上海，雪芝拒絕。道別時，雪芝問阿寶身邊有人(女朋友)沒有？阿寶回答：「還是老樣子。」這時候，溫兆倫《隨緣》的歌聲響起；歌聲跨越到下一個畫面：被下放的小汪孤零零的坐在倉庫樓頂啃著冰棒。然後高喊：「小汪加油！」這是她跟雪芝的第三個連結。

無奈世事難料，小汪因為在金美林餐廳受辱，發現自己只是一直活在阿寶的光環下。下放結束後，為了爭一口氣，她毅然從27號辭職，自己開公司，而她所接的第一張單子，就是被爺叔視為阿寶「安全逃生通道」的沃爾瑪牛仔褲訂單，等同跟阿寶對著幹，「相愛相殺」。 最後，阿寶為了暗地裡幫助她，導致跟爺叔鬧翻、以及後來的退隱。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

馬伊琍飾演玲子，演技光芒四射。（圖／緯來戲劇台提供）

但小汪在生意上的操作，一再出乎阿寶的預料。之前阿寶第一次到玲子家裡時，曾替她修屋頂。玲子問起他的女朋友。阿寶說：「變成一條金魚，游走了。」之後觀眾發現阿寶住在和平飯店的房間裡，養著一缸金魚。

最後，小汪終於把訂單簽成了。阿寶之前一直想不通小汪一系列操作的意義。終於明白後，他在旁白中說：「我想不通，是因為她不再是我認識的那個汪小姐了。」接下來就出現了金魚的畫面。然後，在跨年夜他再度坐上當年跟雪芝結緣的十三路公交車，漫無目的，失魂落魄。金魚是小汪跟雪芝的第四個連結。

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

辛芷蕾飾演神秘女子李李，跟阿寶的感情若有若無。（圖／緯來戲劇台提供）

金魚象徵著阿寶努力想留住的那份愛。之前第一條金魚(雪芝)游走了。如今，第二條金魚(小汪)他也挽留不住。全劇終結前有兩個連接出現的畫面：1994年10月1日國慶之夜，阿寶履5年之約，在27號門前見證慶祝東方明珠電視塔落成啟用綻放的煙火，但他跟相約之人汪明珠，卻隔著一條500米寬的黃浦江。

然後是1997年6月30日香港回歸之夜，阿寶到香港赴「十年之約」，然而雪芝已經不在。這是小汪跟雪芝的最後一個連結。阿寶之前曾毫無保留地愛過雪芝。後來，他亦幾乎是完全不留後路的幫助小汪，這又何嘗不是另一次近乎「毫無保留」的愛過？

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