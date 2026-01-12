石油巨頭潑冷水！川普氣炸　放話「封殺埃克森美孚」投資委內瑞拉

▲ 川普9日在白宮東廳會見石油公司高層。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普11日放話封殺石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）投資委內瑞拉，因該公司執行長伍茲（Darren Woods）日前在白宮會議上直指委內瑞拉「根本無法投資」，令川普大為光火，在空軍一號上向媒體直言，「我不喜歡埃克森的態度，他們太精明了。」

綜合《衛報》等外媒，這場會議於9日舉行，川普與埃克森美孚、康菲石油（ConocoPhillips）及雪佛龍（Chevron）等企業共18名美國石油業高層齊聚一堂，會中大力遊說這些能源巨頭投入1000億美元資金，重振委內瑞拉石油產業。但伍茲當場打槍，明確表態委國須先進行重大法律改革，才可能吸引投資。

伍茲指出，埃克森美孚資產曾在委內瑞拉「被沒收兩次」，要第三度進場投資，必須看到該國出現根本性的制度改變，並強調委內瑞拉需要建立持久的投資保護機制，改革現行碳氫化合物法規。這番發言迅速成為各大媒體焦點，也重挫白宮希望藉這場會議凝聚投資共識的算盤。

川普11日飛回華府途中在空軍一號上直言，「我不喜歡埃克森美孚的回應。我可能會傾向於排除埃克森，我不喜歡他們的回答，他們太精明了。」埃克森美孚對此尚未回應置評請求。

