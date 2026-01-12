川普自封「委內瑞拉代理總統」？　深夜PO維基百科AI惡搞圖

▲川普PO出惡搞圖，自稱是委內瑞拉代理總統。（圖／Truth Social）



記者王佩翊／綜合報導

美軍3日出兵委內瑞拉，並以毒品走私等多項罪嫌逮捕總統馬杜洛夫婦，引發全球熱議。而美國總統川普又再度做出驚人舉動，他深夜在真實社群發布一張疑似AI生成的惡搞照片，內容仿造維基百科頁面，將川普標註為「委內瑞拉代理總統」，並註明「任期自2026年1月開始且仍在位」，但他本人並未附加任何說明。

事實上，委內瑞拉在馬杜洛遭美軍逮捕後，政局因政權推翻而發生劇變，該國一度陷入權力真空狀態，直到副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）5日宣誓接任代理總統，首都卡拉卡斯的緊張情勢才稍微趨緩。

川普深夜在社群平台「真實社群」突然PO一張看似是維基百科的截圖，頁面在他的個人簡介欄將其標註為「委內瑞拉代理總統」，並稱任期自2026年1月開始，目前且仍在位。然而實際上這張圖片疑似是經過AI竄改，經確認並非維基百科真實內容，但川普此舉也引發外界關注。

川普11日在空軍一號上接受訪問時透露，美國正對委內瑞拉實施海上石油封鎖，並宣稱目前已實質掌控該國局勢。《法新社》報導指出，儘管羅德里格斯過去是馬杜洛的親信，但她已向華府釋出善意，承諾釋放政治犯並展開外交關係重建談判。

川普表示，目前與羅德里格斯的合作進展順利，未來將擇期與她會面。此外，他也計畫在13日或14日與委國反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多舉行會談。