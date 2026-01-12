　
日本熊患引關注！盛岡市動物園「黑熊冬眠導覽」爆紅　連日場次預約秒殺

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

▲日本去年熊害嚴重，「熊」更成為2025年最具代表性的漢字。（圖／VCG）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本去年各地熊出沒、攻擊人事件頻傳，不僅熊患議題成為社會焦點，「熊」一字更成為2025年最具代表性的漢字。岩手縣盛岡市動物園推出觀察日本黑熊冬眠的導覽行程，今年關注度明顯升高，活動一開放即引發民眾熱烈報名，多個場次接連預約額滿。

據《每日新聞》報導，盛岡市動物園於本月10日啟動冬季限定行程，開放民眾在不打擾動物的情況下，近距離觀察冬眠中的日本黑熊，活動首日共有5組、9人參加，包含當地小學生，也有人專程自北海道前來，在園方人員解說下，透過觀察窗，清楚看見兩頭黑熊自去年12月起蜷縮在室內角落熟睡的模樣，有部分參加者則是對於黑熊會在冬眠期間生產，以及冬眠前食量增加至平時3倍等生態習性感到驚訝。

盛岡市動物園推出觀察日本黑熊冬眠的導覽行程（圖／翻攝自盛岡市動物園官方X）

▲盛岡市動物園推出觀察日本黑熊冬眠的導覽行程，連日場次預約已額滿。（圖／翻攝自盛岡市動物園官方X）

該導覽自2024年1月開始推出，在全日本亦屬少見，去年度因為熊出沒頻繁，使得活動備受矚目，相關詢問不斷。園方人員受訪時表示，往年該活動鮮少出現額滿情形，但今年自報名首日開始，前三天的場次已迅速預約一空，顯示大眾對熊議題的高度關心，也希望藉此契機引導民眾正確認識熊的生態，並思考人類與野生動物如何共存，以及個人能採取的防範與應對措施。

這項活動為期間限定，僅於週末及國定假日舉辦，每場上限5組，費用除入園門票外，每組需另付1,000 日圓參加費。此外，盛岡市動物園也透過社群平台X宣傳，並同步公布場次報名狀況，部分日期已額滿，另有數個場次仍保有名額，歡迎有興趣的民眾及早報名參加。

