「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書　中選會將行政調查

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

南投縣立委馬文君罷免團體「All罷馬」指出，二階連署不合格有3817份，其中有1000份是姓名草簽遭剔除，以「蕭」姓一字遭剔除為大宗，質疑是被刁難。對此，南投縣選會指出，簽名欄字跡過於潦草導致無法辨識，會判定為書寫不明。中選會則回應，將依「選務一體」規定，依法予以行政調查。

罷團「All罷馬」指出，馬文君罷免案第二階連署不合格達3817份，其中，提議人不得為連署人約有1800多份、900多份為資格不符，其餘近1000份是姓名草簽遭剔除，當中又以「蕭」姓一字為剔除大宗，質疑選委會刁難。

對此，中選會說明，將依「選務一體」規定，依法予以行政調查，確認南投縣選委會相關罷免案之查對，是否符合選務法令規定；另外，此節也請南投縣選委會及南投縣各戶政事務所配合辦理。

南投縣選委會今說明，本會與戶政機關辦理議員或立法委員罷免案的查對作業，均依據《公職人員選舉罷免法》及其施行細則、公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知等規定辦理。

南投縣選委會指出，依據公職選罷法規定，連署人名冊的查對，戶政機關查對部分的規定為第83條第1項第1款，有關連署人年齡、居住期間、是否有原住民身分、連署前死亡及重複連署；第3款有關連署人之姓名、身分證字號及戶籍地址書寫是否錯誤或不明。

南投縣選委會說，選委會查對部分為第2款，「有關連署人是否為提議人」、「第4款有關連署人是否有未簽名或未蓋章情事」、「第5款有關是否有偽造情事」。

針對有罷團指連署書遭刪除3817份，南投縣選委會說明，其第一階提議階段和二階連署重複有2385筆；至於姓名欄及簽名欄部分，計刪除571筆，姓名欄之查對是依連署人名冊填載資料，與戶役政系統登載之資料進行比對，如姓名、簽名與戶役政系統電腦姓名所載不同，則判定為書寫錯誤。簽名欄字跡過於潦草致無法辨識則會判定為書寫不明。

南投縣選委會說，有關連署人簽名或蓋章是否有偽造情事之查核，會由本會2人1組進行查對，本次立法委員罷免案查對結果，均查無偽造情形。